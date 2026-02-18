La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, aseguró que el festival -evento que culminará el 22 de febrero- reconoce “la profunda ira y la frustración” por lo que ocurre en Gaza y “la urgencia que siente la gente de hablar y hacer oír su voz”, en respuesta a la carta de 81 artistas que critican el silencio del certamen, pero también precisó que lo que se ha dicho es inexacto.

Más de 80 artistas -entre los que están Javier Bardem, Tilda Swinton, Adam McKay, Fernando Meirelles, Brian Cox, Mike Leigh o Nan Goldin- han firmado una carta abierta en la que condenan el silencio de la Berlinale y la censura a los artistas cuando se trata del conflicto en Gaza.

Muchos medios trataron de recabar la opinión del festival sobre la carta, sin recibir respuesta alguna. Y ayer, en una entrevista con la revista estadounidense Screen, Tuttle insistió en la independencia del festival y se mostró en contra de “la presentación de información errónea y afirmaciones inexactas sobre la Berlinale, sin pruebas y anónimas”.

“Creemos que es justo discrepar, pero difundir información errónea es peligroso (...). Siempre estamos abiertos a dialogar. Rechazamos que nuestros programadores los hayan intimidado, que los hayamos silenciado”, afirmó. “También queremos apoyar a quienes desean usar sus plataformas para expresarse sobre temas que les preocupan, incluyendo a quienes denuncian la violencia que continúa ejerciendo sobre la población de Gaza y la incapacidad de la política y la diplomacia para abordarla”, agregó.

En los 76 años de historia de la Berlinale, el festival “siempre ha defendido la inclusión, la diversidad de perspectivas y la comprensión” y ha apoyado “la libertad de expresión dentro de los límites de la legislación alemana”, finalizó.

CT