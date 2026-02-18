Miércoles, 18 de Febrero 2026

Directora de la Berlinale rechaza carta de 81 artistas sobre Gaza

Tricia Tuttle, aseguró que el festival no busca intimidar ni silenciar la opinión de nadie, por el contrario siempre han buscado defender la inclusión y la diversidad de perspectivas

Tricia Tuttle, directora de la Berlinale. EFE

La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, aseguró que el festival -evento que culminará el 22 de febrero- reconoce “la profunda ira y la frustración” por lo que ocurre en Gaza y “la urgencia que siente la gente de hablar y hacer oír su voz”, en respuesta a la carta de 81 artistas que critican el silencio del certamen, pero también precisó que lo que se ha dicho es inexacto.

Más de 80 artistas -entre los que están Javier Bardem, Tilda Swinton, Adam McKay, Fernando Meirelles, Brian Cox, Mike Leigh o Nan Goldin- han firmado una carta abierta en la que condenan el silencio de la Berlinale y la censura a los artistas cuando se trata del conflicto en Gaza.

Muchos medios trataron de recabar la opinión del festival sobre la carta, sin recibir respuesta alguna. Y ayer, en una entrevista con la revista estadounidense Screen, Tuttle insistió en la independencia del festival y se mostró en contra de “la presentación de información errónea y afirmaciones inexactas sobre la Berlinale, sin pruebas y anónimas”. 

“Creemos que es justo discrepar, pero difundir información errónea es peligroso (...). Siempre estamos abiertos a dialogar. Rechazamos que nuestros programadores los hayan intimidado, que los hayamos silenciado”, afirmó. “También queremos apoyar a quienes desean usar sus plataformas para expresarse sobre temas que les preocupan, incluyendo a quienes denuncian la violencia que continúa ejerciendo sobre la población de Gaza y la incapacidad de la política y la diplomacia para abordarla”, agregó. 

En los 76 años de historia de la Berlinale, el festival “siempre ha defendido la inclusión, la diversidad de perspectivas y la comprensión” y ha apoyado “la libertad de expresión dentro de los límites de la legislación alemana”, finalizó.

