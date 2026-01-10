La temporada de premios cinematográficos 2026 ha comenzado, la cual pinta para convertirse en un emocionante recorrido, el cual se extenderá hasta el mes de marzo.

En esta ocasión, la ceremonia de los Golden Globes se llevará a cabo el domingo 11 de enero y podrá ser sintonizada en vivo a través de las plataformas de streaming HBO Max y Paramount+, además del canal de televisión de paga TNT. Te recordamos que este evento iniciará a las 19:00 horas, por lo que prepara tus palomitas o tu snack preferido, porque definitivamente esta es una ocasión especial que no te vas a querer perder.

Si aun no sabes que es lo que hace que esta premiación sea tan importante, a continuación te lo explicamos.

Dentro de la industria del entretenimiento, los Óscar se consideran el premio más prestigioso, y los Golden Globes suelen ser considerados los segundos en importancia, tanto en cine como en televisión. Esto vuelve a los Golden Globes una antesala a los premios más importantes de la Academia, lo que suele generar una gran aura de especulación, debido a que suelen predecir quiere serán los ganadores definitivos, el próximo 15 de marzo en la entrega número 98 de los Premios Oscar.

¿Quiénes son los mexicanos nominados en los Golden Globes 2026?

Una vez que ya cuentas con todo el contexto necesario y sin más preámbulo, te presentamos quienes serán los mexicanos que pondrán en alto el nombre de nuestro país, el próximo domingo.

Entre los nominados para esta edición destacan el actor de cine y televisión Diego Luna, por su actuación en “Andor”, una serie situada dentro del universo de Star Wars. Su personaje del mexicano tuvo su primera aparición en la película "Rogue One: una historia de Star Wars" en donde el personaje ficticio, el Capitán Cassian Andor, se volvió uno de los más aclamados de la franquicia de Disney.

Una de las películas que sin duda conquistó al público durante el año 2025, fue “Frankenstein” del director mexicano Guillermo del Toro. Este largometraje no solo marcó un hito en la historia de vida del cineasta, sino que también lo ha vuelto acreedor a múltiples nominaciones, por lo que se espera que acumule una gran cantidad de galardones durante esta temporada.

¿Estás listo para apoyar a tu favorito? No te olvides de sintonizar la premiación el próximo domingo 11 de enero.

CT