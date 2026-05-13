La edición 79 del Festival Internacional de Cine de Cannes se inauguró ayer, marcando el inicio de 12 días de estrenos ininterrumpidos que culminarán el 23 de mayo con la entrega de la Palma de Oro. La jornada estuvo llena de glamour, nostalgia y mensajes políticos. Estos son los acontecimientos el día de apertura de Cannes.

El festival de la Riviera francesa comenzó con un homenaje a Peter Jackson, al entregar al cineasta de “The Lord of the Rings” (“El Señor de los Anillos”) una Palma de Oro Honorífica. Lo presentó Elijah Wood, quien interpretó a Frodo Bolsón en las películas situadas en la Tierra Media.

“Nunca he logrado entender por qué me están dando una Palma de Oro. No soy el tipo de persona para una Palma de Oro”, dijo el cineasta neozelandés, de cabello desgreñado. Luego, Jackson fue agasajado con una serenata con una interpretación de “Get Back”, de los Beatles, un guiño a su aclamado documental de 2021. El director, sentado a la derecha del escenario, movía los labios siguiendo la letra. Cabe señalar que más adelante, Barbra Streisand recibirá otra Palma de Oro honorífica.

La tarea de declarar oficialmente abierto el festival recayó en la actriz Jane Fonda, de 88 años, y en Gong Li, la actriz chino-singapurense. “El cine siempre ha sido un acto de resistencia”, dijo Fonda. Durante la presentación del jurado que decidirá la Palma de Oro -el máximo honor de Cannes-, sus integrantes hablaron sin rodeos sobre lo que implica celebrar un festival de cine en un momento de conflicto geopolítico.

Por su parte, Paul Laverty, el guionista escocés conocido por sus películas con el director Ken Loach, señaló el cartel de Cannes de este año, de “Thelma y Louise”, mientras hablaba de asistir a Cannes en medio de lo que calificó como “genocidio en Gaza”.

Al citar “El rey Lear”, expresó: “Los locos guían a los ciegos”. “Cannes tiene un cartel maravilloso. ¿No es fascinante ver a algunos como Susan Sarandon, Javier Bardem y Mark Ruffalo que han sido vetados por sus opiniones al oponerse al asesinato de mujeres y niños en Gaza? Vergüenza para la gente de Hollywood que hace eso”.

El jurado, integrado por nueve miembros, es presidido por Park Chan-wook, el cineasta surcoreano de “Oldboy”, quien sostuvo que la política y el cine van de la mano.

“El arte y la política no son conceptos que estén en conflicto entre sí. No se puede descalificar una película con el pretexto de que tiene un mensaje político. Del mismo modo que no se puede rechazar una película porque no sería lo suficientemente política”, dijo Park.

Otros miembros del jurado son: Chloé Zhao, Stellan Skarsgard, Ruth Negga y Demi Moore, quien hace dos años fue celebrada en Cannes por su actuación en “The Substance” (“La sustancia”).

A veces se ha conocido a Cannes por acoger a personalidades que encuentran una recepción no tan bienvenida en Hollywood. Hace tres años, el festival se inauguró de manera célebre con la película de Johnny Depp “Jeanne du Barry”.

James Franco fue un invitado inesperado en la ceremonia de apertura. El actor, de 48 años, también apareció en Cannes en 2024. Franco y sus codemandados acordaron pagar 2,2 millones de dólares en 2021 para resolver una demanda que alegaba que intimidó a estudiantes en una escuela de actuación y cine que fundó, empujándolos a situaciones sexuales gratuitas y explotadoras.

Agencias

Las películas más esperadas

Durante 12 días las miradas del mundo estarán puestas en el Festival Internacional de Cine de Cannes. El espectáculo de la Costa Azul será anfitrión de algunas de las películas más esperadas del 2026. Estas son algunas de las cintas que causarán sensación.

Na Hong-jin no es tan conocido como algunos de sus colegas cineastas coreanos, pero podría estar a punto de vivir su gran momento. Su más reciente trabajo “Hope” es un thriller de ciencia ficción gestado durante mucho tiempo que, según el director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, “cambia de género constantemente”. El reparto reúne estrellas coreanas y de Hollywood, entre ellas Hwang Jung-min, Zo In-sung, Jung Ho-yeon, Michael Fassbender, Alicia Vikander y Taylor Russell.

Aunque al principio no se anunció como parte de la lista de películas en competencia del festival, el más reciente drama de James Gray, “Paper Tiger”, ambientado en Queens se añadió posteriormente. Y de inmediato se convirtió en una de las películas estadounidenses más esperadas. Gray, el cineasta de “Armageddon Time”, cuenta una historia sobre dos hermanos (Adam Driver, Miles Teller) que se ven envueltos con la mafia rusa. Scarlett Johansson coprotagoniza.

El director rumano Cristian Mungiu es un peso pesado del cine europeo por películas como la ganadora de la Palma de Oro de 2007 “4 meses, 3 semanas, 2 días”. Sebastian Stan y Renate Reinsve protagonizan su más reciente filme, “Fjord”, como una pareja rumano-noruega que se muda al remoto pueblo natal noruego de la esposa.

Jane Schoenbrun se ha consolidado como una voz esencial del cine estadounidense contemporáneo con “I Saw the TV Glow” (2024). En la sección Un Certain Regard, la nueva película de Schoenbrun, “Teenage Sex and Death at Camp Miasma”, es protagonizada por Hannah Einbinder y Gillian Anderson.

El cineasta polaco Paweł Pawlikowski es más conocido por un par de dramas de época en blanco y negro, poderosamente concisos: “Ida” y “Cold War”; ahora, con su cinta “Patria”, suma tres. Hanns Zischler interpreta al autor alemán Thomas Mann en un viaje por carretera tras la Segunda Guerra Mundial. Lo acompaña su hija, interpretada por Sandra Hüller.

Pedro Almodóvar está entre los cineastas más habituales en Cannes. En este festival, presentará “Amarga Navidad”, un melodrama de múltiples capas sobre el cine, el duelo y el envejecimiento.

El documental de Steven Soderbergh sobre la última entrevista de John Lennon, concedida en el Dakota de Nueva York poco antes de que lo mataran, generó titulares después de que Soderbergh reconociera haber usado inteligencia artificial para ilustrar algunas de las reflexiones más filosóficas de Lennon. Pero la película, “John Lennon: The Last Interview”, que se presenta en Cannes como proyección especial, promete ofrecer una intimidad sin precedentes con el gran Beatle.

CT