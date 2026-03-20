Viernes, 20 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

¿De qué falleció Chuck Norris, el icónico actor de películas de acción?

El actor Chuck Norris, conocido por sus icónicas películas de acción, falleció; su muerte fue dada a conocer por su familia a través de redes sociales

Por: El Informador

El actor estadounidense Chuck Norris falleció a los 86 años de edad. AFP / ARCHIVO

El actor estadounidense Chuck Norris falleció a los 86 años de edad. AFP / ARCHIVO

La mañana del pasado jueves 20 de marzo falleció Chuck Norris. La muerte del actor estadounidense de 86 años fue dada a conocer por el medio TMZ; Norris perdió la vida tras haber sido hospitalizado en Hawái. 

Lee también: Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte en el dinero esta semana del 16 al 22 de marzo

El actor conocido por su participación en filmes como "The Delta Force" y "Missing in Action" fue acompañado en sus últimas horas por sus familiares, quienes compartieron detalles de su muerte en redes sociales. 

¿De qué murió Chuck Norris?

De acuerdo al comunicado, el fallecimiento del actor fue repentino; asimismo, la familia compartió su sentir, expresando que desean mantener las circunstancias privadas, por lo que hasta el momento se desconocen las causas del deceso del aclamado actor. 

Sin embargo, enfatizaron que la muerte sucedió en paz y en compañía de su familia. 

Te puede interesar: Reportan muerte de Chuck Norris a los 86 años

De acuerdo a los informes preliminares de la familia, el actor fue hospitalizado días antes de su fallecimiento por un problema de salud repentino en la isla de Kauai en Hawái. 

Chuck Norris, un hombre con un compromiso inquebrantable 

A través de redes sociales, los familiares de Chuck Norris compartieron un conmovedor mensaje para el actor:

Fue un símbolo de fuerza para el mundo, pero para nosotros era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, y el corazón de nuestra familia. "Vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba", refirió la familia en redes sociales. 

Las mejores películas de Chuck Norris

Chuck Norris destacó por sus habilidades que, más allá de ser artísticas, se desarrollaron en las artes marciales. Entre sus películas y proyectos más destacados están: 

  • Walker, Texas Ranger
  • La Fuerza Delta
  • Prisioneros de Guerra
  • Firewalker

Sin duda alguna, Norris fue el claro ejemplo del profesionalismo, compromiso y entrega que puede haber en una persona. Más allá de su destacada habilidad actoral, su legado quedará marcado por su fiel compromiso hacia las personas que amaba, tal y como lo afirmó su familia en redes sociales. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

AS

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones