La mañana del pasado jueves 20 de marzo falleció Chuck Norris. La muerte del actor estadounidense de 86 años fue dada a conocer por el medio TMZ; Norris perdió la vida tras haber sido hospitalizado en Hawái.

El actor conocido por su participación en filmes como "The Delta Force" y "Missing in Action" fue acompañado en sus últimas horas por sus familiares, quienes compartieron detalles de su muerte en redes sociales.

¿De qué murió Chuck Norris?

De acuerdo al comunicado, el fallecimiento del actor fue repentino; asimismo, la familia compartió su sentir, expresando que desean mantener las circunstancias privadas, por lo que hasta el momento se desconocen las causas del deceso del aclamado actor.

Sin embargo, enfatizaron que la muerte sucedió en paz y en compañía de su familia.

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De acuerdo a los informes preliminares de la familia, el actor fue hospitalizado días antes de su fallecimiento por un problema de salud repentino en la isla de Kauai en Hawái.

Chuck Norris, un hombre con un compromiso inquebrantable

A través de redes sociales, los familiares de Chuck Norris compartieron un conmovedor mensaje para el actor:

Fue un símbolo de fuerza para el mundo, pero para nosotros era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, y el corazón de nuestra familia. "Vivió con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba", refirió la familia en redes sociales.

Las mejores películas de Chuck Norris

Chuck Norris destacó por sus habilidades que, más allá de ser artísticas, se desarrollaron en las artes marciales. Entre sus películas y proyectos más destacados están:

Walker, Texas Ranger

La Fuerza Delta

Prisioneros de Guerra

Firewalker

Sin duda alguna, Norris fue el claro ejemplo del profesionalismo, compromiso y entrega que puede haber en una persona. Más allá de su destacada habilidad actoral, su legado quedará marcado por su fiel compromiso hacia las personas que amaba, tal y como lo afirmó su familia en redes sociales.

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AS