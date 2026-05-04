Cazzu estrena canción ¿con indirecta para Nodal? en medio de gira internacional

Cazzu sigue conquistando la escena musical internacional con el lanzamiento de su nueva canción "Perdón si no te llamé", una pieza que reafirma su talento para fusionar música y narrativa visual y coincide con el pleno apogeo de su gira, con entradas agotadas en Estados Unidos y México, y que continuará por Bolivia y el debut en el Estadio 23 de agosto de Jujuy, su ciudad natal.

"Perdón si no te llamé", que se inscribe dentro del universo de "Latinaje", la etapa artística que combina raíces latinoamericanas, sensualidad y una atmósfera oscura, es una canción en la que se presenta una historia protagonizada por una figura de "viuda negra" que seduce, manipula y traiciona, explorando temas de deseo, poder y venganza.

Cazzu mezcla la instrumentación tradicional del sierreño moderno con su sello urbano , creando un sonido musical innovador, acompañado por un videoclip con fuerte carga cinematográfica, donde lo cotidiano adquiere un simbolismo profundo.

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Este lanzamiento amplía el multiverso visual iniciado con sus videos "Jujuy estrellado" y "Otro como tú", consolidando una estética única que fusiona lo popular con lo onírico.

El lanzamiento de este tema se lleva a cabo en un momento en el que la artista argentina continúa su expansión global con presentaciones en ciudades clave como Los Angeles, Nueva York, San Diego y Houston, donde sus conciertos cuentan con localidades agotadas.

Su gira abarca además Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España, posicionándola como una figura emergente en la música latina y más allá. El broche de oro llegará el 12 de septiembre en Jujuy, cuando Cazzu se convierta en la primera artista femenina en llenar un estadio en su provincia, un evento que marca un antes y un después en su carrera.

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El lanzamiento de "Perdón si no te llamé" coincide con cuatro nominaciones a los prestigiosos Premios Gardel, incluyendo Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Global por "Latinaje", así como Canción del Año y Mejor Canción Tropical / Cumbia por "Con Otra".

Este éxito se suma a un 2025 de consolidación artística para Cazzu, quien además debutó como escritora con el best seller "Perreo, una revolución", un ensayo feminista que reivindica el perreo como acto político de autonomía y empoderamiento femenino.

JM