BTS en México: Este es el posible setlist de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros

La gran espera ha terminado, por fin este jueves 7 de mayo comienzan las fechas de conciertos de BTS en la Ciudad de México, durante tres días se presentarán ante miles de sus fans, los cuales esperaron con mucha emoción y anticipación.

Su tour mundial marca el regreso oficial de los siete integrantes a los escenarios en vivo tras haber concluido su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El nombre de la gira y de su más reciente álbum, titulados “Arirang”, rinde homenaje a la identidad coreana, consolidando su estatus como íconos globales tras casi cuatro años de pausa grupal.

La gira mundial de BTS 2026 comenzó oficialmente el pasado 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Tras este inicio, la gira continuó por Japón y posteriormente llegó a Norteamérica, siendo los conciertos en México el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Posible Setlist

Aunque aún no se ha publicado el setlist oficial para las fechas en México, en redes sociales las fans han compartido una lista de canciones que posiblemente toquen en los siguientes días. Se tomó como referencia el repertorio que la banda presentó en fechas anteriores del tour.

Hooligan

Aliens

Run BTS

They don´t know 'bout us

Like Animals

Fake Love

SWIM

Merry Go Round

2.0

Normal

Not Today

MIC Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Come Ove

Butter

Dynamite

Como puede verse este posible setlist incluye algunas de sus éxitos más conocidos y emblemáticos, así como también canciones que pertenecen a su álbum más reciente lanzado en marzo de 2026 .

Además también faltarían los temas que forman parte del segmento de canciones sorpresa que BTS interpretaría en cada ciudad, el cual es uno de los aspectos que más expectativa ha generado de la gira.

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KR