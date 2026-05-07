Jueves, 07 de Mayo 2026

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BTS en México: Este es el posible setlist de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros

La banda surcoreana marca su regreso oficial a los escenarios tras concluir su servicio militar, y que espera conquistar aun más al público mexicano

Por: El Informador

Esta gira mundial no solo revitaliza las exportaciones del K-pop, sino que reafirma la posición de BTS como un fenómeno cultural que trasciende fronteras y moviliza a millones de personas en todo el mundo. ESPECIAL

Esta gira mundial no solo revitaliza las exportaciones del K-pop, sino que reafirma la posición de BTS como un fenómeno cultural que trasciende fronteras y moviliza a millones de personas en todo el mundo. ESPECIAL

La gran espera ha terminado, por fin este jueves 7 de mayo comienzan las fechas de conciertos de BTS en la Ciudad de México, durante tres días se presentarán ante miles de sus fans, los cuales esperaron con mucha emoción y anticipación. 

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Su tour mundial marca el regreso oficial de los siete integrantes a los escenarios en vivo tras haber concluido su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El nombre de la gira y de su más reciente álbum, titulados “Arirang”, rinde homenaje a la identidad coreana, consolidando su estatus como íconos globales tras casi cuatro años de pausa grupal.

La gira mundial de BTS 2026 comenzó oficialmente el pasado 9 de abril en Goyang, Corea del Sur. Tras este inicio, la gira continuó por Japón y posteriormente llegó a Norteamérica, siendo los conciertos en México el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Posible Setlist

Aunque aún no se ha publicado el setlist oficial para las fechas en México, en redes sociales las fans han compartido una lista de canciones que posiblemente toquen en los siguientes días. Se tomó como referencia el repertorio que la banda presentó en fechas anteriores del tour.

  • Hooligan
  • Aliens
  • Run BTS
  • They don´t know 'bout us
  • Like Animals
  • Fake Love
  • SWIM
  • Merry Go Round
  • 2.0
  • Normal
  • Not Today
  • MIC Drop
  • FYA
  • Fire
  • Body to Body
  • IDOL
  • Come Ove
  • Butter
  • Dynamite

Como puede verse este posible setlist incluye algunas de sus éxitos más conocidos y emblemáticos, así como también canciones que pertenecen a su álbum más reciente lanzado en marzo de 2026 .

Además también faltarían los temas que forman parte del segmento de canciones sorpresa que BTS interpretaría en cada ciudad, el cual es uno de los aspectos que más expectativa ha generado de la gira.

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