Así se burló Emily Austin del discurso de Billie Eilish en los Grammy (VIDEO)

Durante la ceremonia pasada de los Premios Grammy —llevada a cabo en el Crypto Arena de Los Ángeles— varias celebridades aprovecharon el escenario para expresar su apoyo a la comunidad latina y a los migrantes en Estados Unidos que enfrentan las redadas migratorias del ICE. Sin embargo, una intervención destacó por encima del resto, la de la cantante estadounidense Billie Eilish.

Tras recibir el premio a Mejor Canción del Año por Wildflower, Billie Eilish tomó el micrófono y lanzó un mensaje que sacudió al público: "Nadie es ilegal en tierra robada. Debemos seguir luchando y alzando la voz. Nuestras voces importan. Que se chingue ICE".

Estas declaraciones provocaron aplausos, incomodidad y un intenso debate en redes sociales. Tal fue el caso de la reportera deportiva Emily Austin, quien durante el discurso de la cantante se grabó desde su asiento haciendo gestos de desdén y riéndose del mensaje.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra a Austin calificando a la artista como “edgy”:

“¡Qué vergüenza! Amamos a nuestras fuerzas del orden”.

Así se burló Emily Austin del discurso de Billie Eilish

¿Quién es Emily Austin?

Emily Austin es una reportera y creadora de contenido estadounidense, nacida el 24 de mayo de 2001 en Brooklyn, Nueva York, hija de padres israelíes. Estudió periodismo en la Universidad de Hofstra, donde comenzó a construir su carrera durante la pandemia de Covid-19.

Comenzó con entrevistas con deportistas profesionales a través de Instagram en su programa "Daily Vibes with Emily Austin", lo que le abrió puertas en medios como MTV, con el proyecto Music Lives On, y posteriormente en "Sports Illustrated", donde cubrió eventos de la NFL y funciones de boxeo.

En sus redes sociales, suele compartir entrevistas de alto perfil, como la que realizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

