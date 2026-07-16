¿Argentina será bicampeona tras vencer a España? Mhoni Vidente predice al ganador de la final del Mundial 2026

El próximo 19 de julio, el mundo del futbol se detendrá para presenciar la final del Mundial 2026. Las selecciones de España y Argentina se enfrentarán en un partido que definirá al nuevo campeón. En medio de la expectativa, la astróloga Mhoni Vidente ha compartido su predicción sobre el resultado de este encuentro.

El torneo mantuvo a los aficionados atentos durante poco más de un mes. Las fases eliminatorias dejaron en el camino a diversos equipos, configurando un duelo entre dos potencias de distintos continentes; ambos conjuntos llegan con el objetivo de sumar una estrella a su escudo.

El equipo sudamericano aseguró su pase al último partido tras vencer a Inglaterra. El marcador de dos a uno reflejó un encuentro disputado que se resolvió en los minutos finales. La escuadra busca revalidar su estatus en la élite del deporte.

El conjunto europeo logró su clasificación luego de superar a Francia en semifinales. El rendimiento del equipo ha ido en ascenso a lo largo de la competencia, lo que ha llevado a que su estilo de juego sea uno de los más comentados entre los analistas deportivos.

Antes de conocerse los finalistas, la figura del esoterismo captó la atención del público. Previamente, ella anticipó que el cuadro albiceleste derrotaría a la selección inglesa en la ronda de semifinales. Este acierto incrementó el interés por sus declaraciones posteriores.

El análisis previo al partido definitivo

Tras confirmarse el cruce, las miradas se dirigieron hacia la vidente. Durante una reciente intervención pública, ella analizó el desempeño de ambos planteles. Sus palabras generaron eco en las plataformas digitales y medios de comunicación.

La especialista destacó que el torneo presentó sorpresas y que los dos finalistas poseen méritos para coronarse. Mencionó que el factor mental jugará un papel determinante. Según su visión, uno de los equipos mostrará mayor serenidad en el campo.

Mhoni Vidente revela al próximo campeón del Mundial

Al ser consultada sobre el ganador, afirmó que ve a la selección de España levantando el trofeo. Explicó que, aunque iniciaron la justa deportiva con temor, han logrado superarlo. Esta evolución les otorgaría la ventaja para vencer a su rival.

“A España lo veo levantando la Copa. España empieza a jugar muy tranquilamente y en esta justa deportiva ha sido como muy temeroso, pero en los últimos juegos lo veo superado totalmente”, afirmó.

La astróloga recordó que una situación similar ocurrió en 2010, donde el equipo español fue de menos a más hasta conseguir el título. Su pronóstico sugiere que la historia podría repetirse. Los seguidores aguardan el pitazo inicial del domingo para comprobar esta lectura.

El desenlace de la competición se conocerá pronto en el terreno de juego. Mientras tanto, las proyecciones esotéricas añaden un elemento a la conversación deportiva.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB