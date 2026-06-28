Academia de Hollywood invita a destacados cineastas mexicanos como nuevos integrantes

Raúl Briones, actor cuatro veces ganador del Ariel por sus trabajos en las cintas “La cocina” y “Una película de policías”, estaba en la selva, en un llamado, cuando se enteró de la invitación para formar parte de la Academia de Cine de Estados Unidos (EU), que cada año entrega el Oscar.

“Me enteré por las redes sociales, pero luego dije: qué tal si no es cierto, qué tal si lo comparto y es falso”, recuerda el histrión vía telefónica.

Esperó, sobre todo porque tampoco tenía buena señal en la zona donde se encontraba. Cuando su agencia le confirmó la noticia, sonrió.

“Es un empujón importante, pero también formo parte de la Academia Mexicana, lo cual me parece un honor muy hermoso”, abunda. Briones, junto con los cineastas Fernanda Valadez (”Sujo”), Alonso Ruizpalacios (”Andor”), Isabel Castro (”Mija”) y Miguel Ángel Caballero (”The Ballad of Tita and the machines”), el diseñador de producción Carlos Lagunas (”Cabrini”) y la vestuarista Malena de la Riva (”Ya no estoy aquí”), forman parte de la lista de nuevos invitados.

Valadez ya aceptó la invitación. Sabe que tendrá que pagar una cuota anual, pero está emocionada porque podrá participar en eventos para nuevos cineastas, como lo ha hecho su colega Astrid Rondero, y ver las películas nominadas al Oscar.

“Hay incorporación de mujeres y eso corresponde a que el cine mexicano tiene voces femeninas fuertes”, señala Fernanda.

“Ahora me interesa ser corresponsable de procesos de formación de creadoras. Sé que hay actividades de eso y quiero estar. Para mí esto es un apapacho”, expresa.

La apertura hacia profesionales de otros países se aceleró en 2016, luego de las críticas a la falta de inclusión en la Academia. En su momento también se habló de la baja audiencia en la ceremonia del Oscar.

El director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta Lynette Howell Taylor destacaron en un comunicado que los nuevos integrantes han realizado contribuciones significativas a la industria del cine a nivel global. La Academia reúne actualmente a más de 11 mil profesionales de la industria de todo el mundo.

Más de 500 nuevos miembros

Los mexicanos que se suman a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas forman parte de los 529 nuevos miembros que recibieron una invitación, y entre los que se encuentran la nominada por “One Battle After Another” Teyana Taylor, Josh O’Connor, Jenna Ortega, Jacob Elordi y Simu Liu.

Si todos los nuevos miembros aceptan sus invitaciones, la academia de cine tendrá 11 mil 319 integrantes, con 10 mil 338 miembros con derecho a voto. En 2016, la academia tenía una cifra más cercana a los seis mil miembros.

Para diversificar sus filas, la organización de los Oscar ha crecido en los últimos años. En 2015, la academia era 75% masculina y 92% blanca. Ese año, los 20 nominados en categorías de actuación eran blancos, lo que impulsó la etiqueta #OscarsSoWhite.

Tras la incorporación de los nuevos miembros de este año, la academia será 64% masculina y 75% blanca. Un subproducto de la expansión de la membresía ha sido el aumento de votantes internacionales. Los miembros en el extranjero ahora representan el 22% del grupo.

La composición de la nueva promoción son 42% mujeres, 56% de comunidades subrepresentadas y 53% de países fuera de Estados Unidos.