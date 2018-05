Zepol: alta costura a la mexicana

La diseñadora tapatía Luzy López es una enamorada de la mexicanidad. Este arraigo con las tradiciones y la cultura de nuestro país, lo plasma en cada una de las piezas e indumentaria que desarrolla a través de su marca Zepol Haute Couture, con la que tiene tres años y cuya base está en Guadalajara, pero también hace branding entre Ciudad de México y Los Ángeles.

“Zepol es una marca de alta costura dedicada especialmente a las mujeres, en la cual, tratamos de resaltar la feminidad y la elegancia. Me gusta muchísimo trabajar con sedas, con transparencias, con encajes y enriquecerlos, con este arte mexicano que a mí me encanta y que nos distingue porque realmente estoy muy orgullosa de mi país, lo amo y es la forma de honrarlo para mí”, dice entrevista Luzy.

Más allá de días festivos

En cada vestido que trabaja, hay un estudio minucioso de técnicas de bordado, pruebas de textiles y otros materiales que hacen sinergia con la visión contemporánea que tiene de la moda. Además, Luzy es consultora de imagen y hace estilismo en distintos eventos o proyectos donde necesitan de su talento. Destaca la diseñadora que con su trabajo quiere demostrar que la indumentaria que se realiza inspirada de los bordados o técnicas de los artesanos, no son piezas sólo para la días festivos; también, para momentos inolvidables y en el día a día.

“A veces nosotros mismos somos muy malinchistas y usamos (este tipo de textiles y bordados) sólo en días como el 15 de septiembre y fechas alusivas a México, pero ésta es una moda que se puede usar día con día”.

Luzy López. La diseñadora muestra sus diseños cargados de tradición. EL INFORMADOR/A. Camacho

Luzy estudió Diseño de Modas en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en la Ciudad de México estudió la licenciatura en Mercadotecnia y Publicidad en Moda en la Universidad Jannette Klein, trabajó en TV Azteca México por siete años como “fashion stylist” y diseñadora. Además, es la encargada de vestir a su hermana, la cantante Lety López, quien se dio a conocer en la tercera generación de “La Academia”. También, es diseñadora de cabecera de la conductora de “Venga la alegría”, Tábata Jalil.

“Mis universidades han sido un gran apoyo para mí. Jannette Klein me colocó en el área de servicio social en TV Azteca México y fue para mí un shock muy grande, fue un reto impresionante que valoré mucho, aprendí demasiado, me convertí en consultora de imagen, ahí tuve siete años de trayectoria”.

Empezar de cero

Cuando Luzy estaba trabajando en dicha televisora, su hermana menor, July, necesitó un trasplante de riñón. Luzy no dudó en ser la donadora, sin importar que con esta decisión, se vería en la necesidad de renunciar a su vida laboral.

“Pasó un proceso difícil en nuestra familia, tenemos una hermana menor, la cual sufre insuficiencia renal, estuvo muy grave. Nuestro amor de hermanas es muy grande y yo le doné, tuve que renunciar a muchas cosas en mi vida y una de ellas fue dejar mi trabajo, pero ahí todos me apoyaron y me apapacharon en uno de los programas finales de ‘La Academia Kids 2’, vinieron a grabar a mi hermana y me hicieron un reconocimiento”.

De hecho, en ese proceso, Luzy tuvo que comenzar de cero y replantearse lo que haría en su vida. Fue su hermana cantante, Lety, quien le recomendó hacer una marca de alta costura donde se le diera prioridad a la mexicanidad.

“Ella me dijo que la ropa que le hacía era increíble y que mis diseños eran únicos, y fue así que lancé Zepol, la registré con mi apellido invertido y me dediqué de lleno a ella. Con mi hermana Lety había experimentado todo este amor por México y mis papás desde chiquitas nos ponían la música mexicana, de Pedro Infante y Jorge Negrete; además, siempre me ha gustado todo lo que tenga que ver con los bordados y el arte Wixárika”.

SABER MÁS

Nueva colección muy mexicana

Luzy está en la tarea ardua de seguir expandiendo su marca y seguir promoviendo el arte nacional a través de sus diseños. Su más reciente colección lleva por nombre “Rosa Mexicano”. Su showroom está en Pablo Neruda #4360 a un costado de la Autónoma de Guadalajara.