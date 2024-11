Zendaya y Anne Hathaway actuarán en nueva película de Christopher Nolan

Zendaya es una de las actrices contemporáneas más populares a nivel mundial. La estadounidense cuenta con dos premios Primetime Emmy un Globo de Oro. Del mismo modo, fue nombrada como una de las cien personas más influyentes del mundo por la revista Time en 2022.

Por su parte, Anne Hathaway también es una actriz con amplio reconocimiento global. Es famosa por su participación en películas como “El diablo viste a la moda” y “El diario de la princesa”. A su vez, ha ganado importantes premios como un Oscar, un Globo de Oro, un British Academy Film Award y un Screen Actors Guild Award.

Las actrices estadounidenses Zendaya y Anne Hathaway se unirán al elenco de la próxima película de Christopher Nolan, que empezará a rodarse a principios del año próximo, informó este viernes el portal especializado Deadline.

Zendaya y Hathaway compartirán créditos con actores como Matt Damon y Tom Holland para esta cinta del estudio Universal, con fecha de estreno para el 17 de julio de 2026. Nolan y Universal han mantenido en secreto los detalles sobre el proyecto.

Esta será la primera colaboración de Zendaya con el director británico y la tercera de Hathaway, que ya había aparecido en las películas 'The Dark Knight Rises' (2012) y en 'Interstellar' (2014).

Las dos intérpretes han tenido un exitoso 2024. Zendaya lo empezó con el estreno de 'Dune: Part Two', con una recaudación en la taquilla global de más de 700 millones de dólares, y siguió con 'Challengers', un drama en torno a una joven promesa del tenis.

Hathaway, por su parte, ha participado en 'Mother's Instinct' y en 'The Idea of You'.

Nolan es uno de los cineastas más prestigiosos e influyentes del siglo XXI gracias a películas como 'Dunkirk' (2017), 'Inception' (2010), 'Interstellar' (2014) o la alabada trilogía de Batman, compuesta por 'Batman Begins' (2005), 'The Dark Knight' (2008) y 'The Dark Knight Rises' (2012).

CM