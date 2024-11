Zayn Malik rinde homenaje a Liam Payne en su primera gira como solista

Después de más de diez años y cuatro álbumes en solitario, Zayn Malik ha regresado a los escenarios en su primera gira como solista, a pesar de los tiempos difíciles que ha pasado tras el fallecimiento de su ex compañero de banda, Liam Payne. Es por esto que el cantante conmovió a sus fans con un emotivo mensaje para rendir homenaje a su amigo al terminar sus conciertos.

El pasado 18 de septiembre Zayn Malik anunció las primeras fechas de su primer tour en solitario STAIRWAY TO THE SKY TOUR 2024, con 10 conciertos que pasarían por Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, debido al lamentable fallecimiento de su ex compañero de banda Liam, el pasado 16 de octubre, Zayn dio un anuncio para posponer las fechas de Estados Unidos, las cuales se reprogramaron para enero del 2025, aunque no se tenía la misma información para las fechas del Reino Unido, que hasta ese momento seguían en curso.

Es por esto que el pasado 23 de noviembre, pocos días después de que se llevara a cabo el funeral de Liam, Zayn Malik logró presentarse en Leeds para dar inicio a su gira en su primer concierto como solista. Zayn interpretó 18 canciones en total, incluyendo canciones como Pillowtalk, My woman, Lied to, Birds on a cloud y Dreamin’, pero sin duda también sorprendió a sus fans con el cierre de su concierto en el que sonó su canción “Stardust” acompañado de un emotivo mensaje en el que se escribió: "Liam Payne 1993-2024, Love you bro <3” haciendo referencia a su comunicado de despedida.

Zayn Malik pays tribute to Liam Payne on the screen at his show in Leeds tonight. pic.twitter.com/Qkjz6HEwWZ— Pop Base (@PopBase) November 23, 2024

En medio del luto de los familiares y amigos, un video de Liam antes de su fallecimiento se hizo viral, el cual mostraba un encuentro con sus fans afuera del hotel mientras les expresaba lo orgulloso que estaba de Zayn por realizar su primera gira en solitario. Es por esto que sus fans aseguran que Liam hubiera ido a apoyar a Zayn en sus conciertos tal como lo hizo con sus otros compañeros, y que esta es una forma de Zayn para rendirle homenaje y mantenerlo presente. Zayn ha mostrado este mensaje al final de los dos conciertos que ha dado en su gira hasta este momento.

