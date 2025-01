Zayn Malik anuncia segunda fecha en CDMX, conoce todo aquí

Zayn Malik ex miembro de One Direction, hace unos días anunció su gira " Stairway to the sky tour" y lanzó una fecha para la Ciudad de México, pero debido a la buena respuesta por parte de la gente, se abrió otra fecha, si quieres tener la oportunidad de asistir, revisa la siguiente información.

Zayn Malik anuncia segunda fecha en la Ciudad de México

Zayn Malik realizará un segundo concierto en el Palacio de los Deportes, por lo que sus fans tendrán oportunidad de verlo, la fecha de su nueva presentación es el próximo 28 de marzo.

La preventa Banamex para la nueva fecha es el 31 de enero , mientras que la venta general se abre el 1 de febrero.

¿Qué precio tienen los boletos para Zayn Malik en la Ciudad de México?

Después de que se haya realizado la venta para fans, se dio a conocer el precio de los boletos:

Pista, de pie: 2 mil 708 pesos

2 mil 708 pesos Nivel B: 3 mil 684 pesos

3 mil 684 pesos Nivel C: 2 mil 464 pesos

2 mil 464 pesos Nivel D: mil 854 pesos

mil 854 pesos Nivel E: mil 244 pesos

mil 244 pesos What i am Vip package: 7 mil 860 pesos

7 mil 860 pesos Stardust package: 6 mil 472 pesos

Recuerda que si quieres comprar tus boletos puedes hacerlo en la preventa con una tarjeta Citibanamex, o en la venta general, solo te recomendamos estar atento a la salida de los boletos para que asegures tu lugar, ya que puede haber mucha demanda.

No te pierdas la oportunidad de ver a este artista, ex miembro de One Direction en el Palacio de los Deportes y disfrutar de un concierto inolvidable.

