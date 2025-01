Hace unos momentos se confirmó que Zayn Malik llegará a la Ciudad de México (CDMX) para ofrecer un concierto. Los rumores se habían acrecentado luego de que el ex integrante de One Direction anunciara que tenía una sorpresa preparada para sus fans de México. En esta nota te contamos todo lo que debes saber si deseas asistir a esta fecha especial.

La llegada de Zayn marca su primera visita a México como solista luego de su paso y fandom generado de One Direction. Actualmente el artista está por terminar el tour "Stairway to the Sky" en Estados Unidos, luego de haber comenzado en Europa. La gira fue interrumpida por la sonada muerte de Liam Payne, excompañero de Zyan en One Direction.

Zayn Malik anunció su debut en tierras mexicanas como solista. ESPECIAL / INSTAGRAM @zayn

Zayn se presentará el jueves 27 de marzo del año presente en el Palacio de los Deportes de CDMX. Sin embargo, si deseas asistir deberás estar muy atento pues la venta especial para fans comenzará el día de mañana a las 11:00 AM a través de Ticketmaster . Sin embargo, para participar de dicha venta, deberás hacer un registro en la página que Zayn compartió en redes sociales.

La compra en esa primera etapa va a requerir de un código especial para la compra de boletos. El jueves 30 la venta continuará, para el boletaje especial y, por ultimo, la venta al público general comenzará el viernes 31 de enero a las mismas 11 de la mañana.

Hasta el momento, como suele suceder, se desconocen los precios de los boletos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB