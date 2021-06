Cynthia Canales, una estudiante provida de medicina muy activa en redes sociales sostiene que "la vida se defiende desde la fecundación", lo que la ha llevado a fundar SERPROVIDA A.C., un grupo que pretende coartar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. La usuaria de redes sociales ha emitido controvertidos mensajes en meses recientes, pues se ha referido a un violador como "padre" y también ha comparado al aborto con la pena de muerte.

Este fin de semana, Canales trató de opacar el anuncio hecho por la influencer Yuya, quien dijo que está embarazada. Yuya, quien es conocida por sus vlogs y su línea de cosméticos, se ha manifestado a favor del feminismo y ha mostrado su apoyo al movimiento en diversas ocasiones, lo cual parece molestar a la estudiante provida.

En un mensaje publicado en Twitter, Canales pregunta "¿Por qué los pro aborto felicitan a Yuya por su órgano/saco de células nuevo?".

El mensaje causó revuelo entre aquellos que creen que las mujeres deben decidir qué hacer con sus cuerpos y aquellos que creen que las mujeres deben ser obligadas a llevar un embarazo no deseado a término.

En respuesta al mensaje publicado por la estudiante de medicina, un gran número de mujeres feministas coincidieron en sus respuestas: el bebé que espera Yuya es deseado y ella eligió convertirse en madre, es decir, la maternidad deseada es un motivo de celebración, por lo que es evidente que las feministas no están en contra del embarazo, sino de la maternidad forzada.

El derecho al aborto

De acuerdo con el informe sobre el Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas, casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria.

Al respecto, la Dra. Natalia Kanen, directora del Fondo de Población de la ONU, comentó lo siguiente:

"El hecho de que casi la mitad de las mujeres aún no puedan tomar decisiones acerca de si desean o no tener relaciones sexuales, usar anticoncepción o buscar servicios de salud debería indignarnos a todos" y añadió que "en esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros".

Por otro lado, la Dra. Kanen también se pronunció sobre el derecho de las mujeres a la autonomía corporal:

"La negación de la autonomía corporal es una violación de los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas que refuerza las inequidades y perpetúa la violencia derivada de la discriminación por razón de género", comentó Kanen. "Se trata sencillamente de una destrucción del espíritu y hay que detenerla".

La experta de la ONU también destacó la importancia del derecho a decidir, pues detalló que "una mujer que tiene control sobre su cuerpo tiene más probabilidades de estar empoderada en otros ámbitos de su vida. Se beneficia no solo desde el punto de vista de su autonomía, sino también a través de los avances en los ámbitos de la salud, educación, ingresos y seguridad. Tiene más probabilidades de prosperar, y lo mismo sucederá con su familia".

