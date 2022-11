Este viernes 25 de noviembre en punto de las 21:00 horas en el Auditorio Telmex, Yuri, referente de la música pop y la balada en México, presentará su gira de conciertos "Euforia", la cual representa un gran reto en su carrera debido a que es un espectáculo que demanda esfuerzo físico y coreográfico, también porque atravesó durante la pandemia, disautonomía, la cual le fue detectada después de haber vivido el COVID-19. Pero además, porque la intérprete no escatima en recursos para presentar una importante escenografía e impactantes vestuarios. La cantante Chesdana será quien abra su espectáculo en la Perla Tapatía.

Yuri refrenda que a ella le gusta impactar por lo que ella misma es quien se encarga directamente de las producciones de sus shows, por lo cual, la gente que acuda a ver a "Euforia", se dará cuenta de la calidad de este proyecto en el que comparte, tendrá saldo blanco, pues no obtendrá ganancias, es decir, saldrá "tablas", sin embargo, sí la satisfacción de hacer sus espectáculos como ella quiere y visualiza.

La cantante llegó a su encuentro con los medios con su esposo Rodrigo y su hija Camila, más su perrita Nala, quien la compañó en las entrevistas, recuerda que desde que se le detectó disautonomía, ella buscaba tener cerca una mascota como compañía, asi que su marido Rodrigo se la trajo a casa y Nala terminó siendo un apoyo emocional para la jarocha, va con ella a todas partes.

Y a propósito de cómo canaliza Yuri su euforia, expresa en entrevista con EL INFORMADOR cómo le resulta curioso que tanta felicidad que siente en su interior de pronto la asusta y se convierta en ansiedad, sin embargo, los años y la experiencia de vida la han hecho canalizar sus emociones de una manera más equilibrada.

"Es diferente (vivir las emociones), como que ahora las tengo que parar porque me sobrepasan. Por ejemplo, en las ruedas de prensa es tal la euforia que yo tengo de presentarles el show y la emoción que tengo, que me da ansiedad, pero no por la disautonomía, sino por la emoción de querer cantar y estar ahí (en el escenario). Porque fueron cinco años de estar parada, porque aunque estuve con Pandora, con ellas era relajamiento total, ahí yo era intérprete, no tenía yo estos rollos de cambiarme y bailar tanto. Entonces, ahora tengo que canalizar toda esa energía porque me provoca ansiedades".

Destacó que tras la pandemia de dos años, fue tal la energía que se quedó guardada que había que sacarla de alguna manera, pero con tiempo, cariño y apoyo de Nala, ha sabido controlarse para no desbordarse. "A veces le tengo que bajar, me digo: 'relájate, todo va a estar bien. La vida es tan corta que mañana ya no estás, en lugar de disfrutar de un amanecer, de un atardecer, de una buena copita o una buena plática".

Yuri siempre está afrontando situaciones y polémicas que tal vez no tendría por qué lidiarlas, pero les hace frente por que le llegan de alguna u otra manera. Pero destaca que se debe trabajar en el carácter y el amor propio para poder estar en la línea de combate, pues se define como una guerrera.

"Yo siempre digo, si los perros ladran, es que vamos caminando, la gente que está en su zona de confort, no camina, ahí se queda, nadie la critica". Ella se cuestionaba entonces porque era tan criticada y su esposo le dijo algo que la hizo reflexionar, "me dijo que me critican porque salgo de mi zona de confort, porque saco adelante mis shows y porque me visto como me visto... 'porque eres diferente, porque al árbol que da más frutos es al que más piedras le tiran'".

Reflexiona Yuri que la contradicción humana refleja que cuando alguien es muy feliz, es cuando se le trata de derrumbar, pero un mensaje de Dios la hizo comprender que al que no camina, es porque nadie se va a fijar en él. Así que este "hate" que suele recibir en redes sociales, como cuando se dijo que no estaba llenando las arenas de la Ciudad de México y Monterrey, o cuando publicó una imagen donde aparece su hija y la pequeña recibió comentarios negativos, por lo que la cantante tuvo que hacer valer su voz para protegerla, han sido obstáculos que la han hecho ser una mujer más fuerte y resiliente, confesando que justamente Dios le da esa fuerza.

Sobre los nuevos proyectos que llegan, destaca Yuri que su disquera le ha pedido que lance al menos unos tres sencillos de regional mexicano en colaboración, así que pronto entrará al estudio de grabación. Otro tema que tiene pendiente Yuri es lanzarse como manager de Leslie, una concursante de "La Voz" a la que le produjo un sencillo, además también está interesada en hacer una exposición de sus vestuarios de espectáculos y las piezas de grandes marcas de moda que ha ido coleccionando durante estos años. Con más de 40 años de carrera, también le gustaría que al cumplir el medio siglo en los escenarios se le pueda homenajear en su Veracruz natal y en Bellas Artes.

MF