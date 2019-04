"Yuli", la preferida por el público en Festival de Cine Latino de Chicago

Próximo 20 abril se estrenará en Canberra����película #Yuli que narra historia bailarín cubano ����Carlos Acosta/Next April 20 will be the premiere in Canberra of the movie #Yuli that narrates the story of the Cuban dancer Carlos Acosta. @CAcostaOfficial #SomosCuba #SomosCultura pic.twitter.com/0yGMZp1gzF