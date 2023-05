Yordi Rosado estrena hoy nueva temporada de "De noche ya se armó"

Este lunes a través de Unicable en punto de las 21:30 horas, se estrena la nueva temporada del programa de Yordi Rosado, "De noche ya se armó", donde el comunicador abordará temas polémicos y de interés general que le van a llamar mucho la atención al público. A propósito, EL INFORMADOR conversó con él sobre los tópicos que se estarán abordando en el show.

"Nos ha ido muy bien con este programa 'De noche', que tenemos ya desde hace tiempo en Unicable y ahora estrenamos la nueva a temporada, la cual es distinta a lo que teníamos anteriormente. Estamos cambiando un poco el formato. A partir de hoy el programa se va a tornar más en polémica y en debate, buscado que un programa tenga mucha información, pero que cada quien pueda fijar su posición o su punto de vista sobre temas que a todos nos interesan y que no tenemos la información necesaria para poder tomar decisiones".

Entonces, ahora el programa que cambió a su nombre a "De noche ya se armó", contará con un panel de expertos en diferentes tópicos cada semana. La idea es armar discusiones de ciertos temas. Hoy arrancamos con brujería. Habrá todos los diferentes puntos de vista, estarán dos expertos en brujería negra, muy serios y posicionados en esa esfera de este país y, por otro lado, dos personas de brujería blanca, un padre, representante de la iglesia católica un pastor cristiano, una persona completamente escéptica y una persona que le atribuye a la brujería todo lo que le ha pasado".

El próximo lunes 29 de mayo se abordará el tema de las cirugías plásticas. "Llamamos a dos de los mejores cirujanos plásticos del país más a las dos mejores cosmestras, y al mismo tiempo llevamos a una persona que quedó muy bien con las operaciones y otra que tuvo un problema, más otra persona que quiere quitarse senos. Entonces, está muy interesante, porque yo estoy conduciendo un programa que tenía muchas ganas desde hace tiempo donde las opiniones del público, las opiniones de los expertos y las opiniones en línea son muy importantes para poder enriquecer un tema en donde yo solo voy conectado los puntos, escuchando a todos para que la gente pueda tener una información real y posteriormente que cada quien fije una posición", resalta Yordi que se le está apostando a la inteligencia del público para que cada quien pueda obtener lo que quiera de estos debates.

Yordi recuerda que el programa es producido por Manolo Fernández y él, así es que ambos, junto con el equipo de trabajo, buscan las temáticas que quieren abordar, por ejemplo, tocarán otras discusiones sobre prostitución, ovnis y periodistas.

En cuánto al aprendizaje que ha tenido a partir de que en la conducción aborda distintas temáticas y géneros, Yordi resalta que siempre ha sido un curioso natural. "Y lo que me encanta es conocer cosas nuevas y siento que entre más escuchas a personas y más información clara tienes, pues información es poder, así que creces y tienes herramientas. Mis entrevistas en YouTube son un orgullo, cada vez que hago una, es aprender de alguien a quien admiro, es saber cómo se ha enfrentado a problemas (y cómo ha salido de ellos)".

Justamente sobre cómo vive el éxito a raíz de todos los contenidos que está generando a través de sus distintas plataformas como el radio, la televisión y el internet, donde sus charlas se vuelven temas de conversación y se replican en medios informativos, Yordi confiesa estar feliz y agradecido con su equipo.

"Ya llevo 30 años de carrera y he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente. Y que tú hoy tengas un cierto éxito, o no, pues depende de la labor de muchas personas. Yo siento que con quienes me ha cruzado a veces no ha salido bien, pero también de todos aprendes. Siempre he creído en los círculos virtuosos y entre más nos ayudamos, más logramos que las cosas funcionen".