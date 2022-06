Ana Bárbara: "Yo no me voy a meter en controversias"

La cantautora Ana Bárbara disfruta su trabajo en “La Academia” emitiendo sus críticas sobre las participaciones musicales de los concursantes en esta edición número 13 del reality más longevo de TV Azteca, el cual está celebrando 20 años. Si bien “La reina grupera” ya tiene experiencia como juez en proyectos de formato similar, para ella es novedoso sumarse a esta familia.

“‘La Academia’ sí es un concepto novedoso para mí, el cual ya está establecido desde hace 20 años”, pero sí comparte en entrevista para EL INFORMADOR que tiene claro el contexto del proyecto, no le ha pasado desapercibido, resalta que incluso el programa tiene la edad de su hijo mayor. “Me encanta el proyecto, siento que es algo súper bonito y positivo. Y con mi estilo de ver este tipo de formatos, creo que le voy a imprimir un poco de lo mío, de lo que yo soy, lo que siento y lo que pienso”.

Ana Bárbara es una estrella con un credibilidad a prueba de todo y que la respalda desde hace varias décadas, ella está inmersa en la música desde los nueve años, aunque el público la conoció masivamente en la época de los 90: “Todos los que estamos ahí saben (de música), pero desde distintas ópticas, cada cabeza es un mundo. Yo desde los nueve años de edad estoy en los escenarios, porque aunque no haya sido famosa desde esa edad, yo estoy cantando en lugares desde muchos, muchos años”.

Sobre si asume el papel de “la buena” en el panel de críticos de “La Academia”, pues es quien tiene más tacto y calidez para hablar con los concursantes, Ana Bárbara responde: “En realidad no es el papel, es que yo soy así en la vida real, me gusta ser muy cariñosa, aprendí con la vida a ser más empática con el mundo, con lo que nos rodea, con la gente que empieza, con la gente que termina, con los adultos mayores… en general, con la maternidad, con la vida, con las experiencias, los golpes… Básicamente estoy llevando la persona que soy a ‘La Academia’”.

La intérprete de “La Trampa” respeta el trabajo de sus compañeros de mesa. “Ellos ya son un clásico, ya tienen sus años ahí. Me enteré que Arturo López Gavito es quien más academias lleva, así que ya está muy curtido. Lolita Cortés, bueno, también es un clásico, la gente la identifica, sabe que ella es aguda, que pide la excelencia y que siempre será muy exigente. Y a Horacio Villalobos lo definen ‘El juez sin filtro’, cada uno tiene su personalidad muy clara, y es la real llevada a ‘La Academia’, y está bien. Yo difiero de muchos puntos de vista y la manera en la que pueden llegar a dar un comentario, porque yo no lo haría así, pero creo que ellos están ahí porque así son y porque el público así los ha aceptado”.

Pero también acota Ana Bárbara que si en algún momento tiene que defender su punto de vista, lo hará. Con respecto a las polémicas que se han dado, pues entre los mismos críticos se pelean, resalta: “Yo no me voy a meter a una situación, dinámica o controversia de diferentes puntos de vista sobre algo que no me atañe, porque además estoy de acuerdo en algunas cosas con los dos”, a propósito de la controversia entre Lolita y Horacio cuando ella le recriminó a él que no canta.

“Aunque no cante en un escenario Villalobos, finalmente es un crítico que tiene el oído musical. Entonces, con los dos estuve de acuerdo hasta cierto punto. Y no es que me divierta, a veces si me preocupo y digo, ‘Ay Dios mío, no se vayan a agarrar del chongo (risas)”.

¿Qué busca en un artista?

Al cuestionarla sobre cuáles son los puntos que ella califica en los concursantes, la cantante resalta que ella busca en los alumnos de “La Academia” que conecten y que tengan personalidad, más que encontrar a la voz perfecta. Resalta que desde su perspectiva los elementos que debe tener un cantante para triunfar son la originalidad y el ángel.

Ana espera pronto venir en concierto a Guadalajara, actualmente promueve los sencillos “Nadie me verá llorar” y “De vez en cuando” con Cristian Castro; adelanta que seguirá lanzando sencillos hasta presentarlos en un disco.

