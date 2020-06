Yo elegí la música ranchera: Alex Fernández

Alex, el menor de la dinastía Fernández tuvo que lidiar con los prejuicios de muchas personas cuando decidió seguir los pasos de su abuelo Vicente y su padre, Alejandro.

El intérprete de 26 años asegura que fue decisión suya inclinarse por el género que su familia canta desde hace años, pues de esta forma podría encontrarse con un público con quien se identificaría.

"La gente me decía que era una mala idea, que es un género que ya está anticuado y es para personas grandes o para escuchar cuando ya se acabó la fiesta y que ahorita las tendencias son diferentes, pero a mí no me importó, prefiero cantar lo que a mí me gusta, porque así voy a poder transmitir mejor con mi público, porque nos gusta lo mismo, a que si yo me pongo a hacer algo que no es lo mío y a intentar conectar con alguien más. Las tendencias al final del día siempre van a cambiar", dijo Alex Fernández en entrevista telefónica.

Actualmente, el cantante trabaja en su segundo álbum de estudio y está siendo apoyado por su abuelo, con quien también trabajó en su primera experiencia, al producir "Sigue la dinastía", lanzado en 2019.

"Cuando mi abuelo me dijo que quería lanzarme, sí me dio a elegir, en ningún momento me obligó a cantar este género, es más, yo creo que ni se esperaba que fuera a elegir música ranchera", recordó el cantante.

A pesar de haber heredado la voz de su padre, para Alex lo más difícil ha sido tener que afrontar un reto, que considera, no todos los cantantes enfrentan: llenar las expectativas.

"Aunque ya estoy acostumbrado a ser hijo de la figura que representa mi papá y mi abuelo, es un reto el hecho de estarme dedicando a lo mismo que ellos porque creo que la única cosa que me diferencia de otra gente que se quiere lanzar, es el hecho de que a mí me van a ver con una expectativa muy alta pero al final si a la gente le gustan mis canciones pues las va a escuchar y así funciona esto", afirmó.

Mientras tanto, el cantante busca encontrar su propia personalidad dentro del género, por ejemplo revolucionando el sonido del mariachi, como confirma que hará en su próxima producción, para así complacer al público diverso que lo sigue.

"Es muchísima gente joven la que me sigue, estaba viendo el otro día las estadísticas y afortunadamente a mí me sucede un fenómeno que se dio como una de las ventajas del hecho de tener este legado: el rango de edades de las personas que me siguen es super largo, me siguen desde personas de diez, hasta de 60 o 70 años; es como un poco el mercado de mi abuelo que me escuchó, me quiere y me sigue, el mercado de mi papá y mi propio mercado", detalló.

