Yayo: denuncian que el youtuber grabó videos íntimos sin consentimiento

Tras la denuncia de abuso sexual de Nath Campos, la influencer Ixpanea alza también la voz y denuncia al youtuber Yayo Gutiérrez por grabar videos íntimos y tener fotos de varias mujeres sin su consentimiento.

La influencer comentó que se sintió identificada con lo que sucedió a su colega y se sintió "proyectada", por lo que también decidió denunciar lo que había vivido ella con Gutiérrez.

"Esta historia comienza hace 10 años cuando apenas empezaba en YouTube, yo conocí a Yayo por otras personas y empezamos a hablar mucho por videollamada y la verdad yo ese tiempo había tenido relaciones sólo una vez, en toda mi vida, yo tenía 18, 19 años y quieras o no conocer a alguien que hace lo mismo que tú como que te enamora", dijo.

"Nunca sabes quién va estar viendo el video cuando son videollamadas, no sabes si hay un (respaldo) en esa computadora y saber si esa persona lo está grabando, no lo estás viendo. Bueno paso lo que pasó, ustedes ya lo deducen, pasó el tiempo, ya cuando lo conocí en persona, en México a mí me gustaba muchísimo, sin embargo, empezó a salir con Caeli y yo me alejé y ya", recordó.

Aguantando el llanto, la youtuber comentó que fue el propio Yayo quien le confesó que tenía una foto de una chica que ella le había presentado, más tarde le dijo que también la había grabado cuando hicieron aquellas videollamadas íntimas en el pasado, fue así que descubrió que tenía mucho material de muchas mujeres, que fue grabado sin el consentimiento de las víctimas.

"Nos empezábamos a llevar más y me confesó que tenía una foto de una ‘morra’ que tenía que yo conocí en la preparatoria y que los había presentado y le pregunté que si de mí no tenía nada y me confesó que tenía un video mío. Le dije que lo borrara, borró el video según él, cuando yo le pedí una justificación me dijo que lo hacía porque era para masturbarse", informó.

"Me prestó su laptop y se me ocurrió poner ‘ix.mov’ y cuando puse eso el video apareció, el no tenía sólo un (respaldo) de mi video, sino de una carpeta, que tenía muchísimas carpetas con nombres de chicas, de las cuales yo conocía a cuatro y eran youtubers en ese tiempo", añadió.

También, indicó que en el pasado no se atrevió a decir nada por la influencia y los conocidos que tenía Yayo, además de que a quienes les comentó lo sucedido, no le dieron importancia y normalizaron el comportamiento del youtuber.

"Mi problema era que como todo el mundo lo normalizaba y todo el mundo quería estar con él, era un como un Dios, y todo el mundo lo seguía y yo sé que había dicho algo de mí, porque muchas personas se alejaron por llevarse con él. Y a mí me daba sentimiento, porque mucha gente con la que me llevaba ya no me puedo llevar, porque aman a este ‘wey’ y yo no puedo decir nada porque si lo digo decían: ‘ah así es este ‘wey’", declaró.

JM