Yanet García celebra 10 millones de seguidores con sexy traje de baño

Yanet García se encuentra de manteles largos y es que ya llegó a los 10 millones de seguidores en Instagram y lo festejó como manda la tradición cuando se trata de una mujer bella, en sexy traje de baño.

La "Chica del Clima" consintió a sus fieles fans con una imagen donde se le ve cargando unos globos con forma de números formando el 10, con lentes oscuros y saliendo de una alberca, vistiendo un traje de baño negro abierto que muestra la anatomía de la conductora.

"Hace 5 años sólo tenía unos pocos miles de seguidores y decidí arriesgarme y probar algo que nunca antes había hecho... ¡estar en la televisión como The Weather Girl en Monterrey! Fui tan horrible en mis primeros meses y manejaba a casa llorando porque era tan mala. Estaba decidido a mejorar...", escribió García a lado de su foto recordando sus inicios en la televisión.

La actriz del "Tenorio Cómico" rememoró que fue un amigo quien la grabó para ver sus errores ante la cámara, pero él fue el responsable de subir dicho video a redes sociales en donde inmediatamente se convirtió en viral y así aumentó su cifra de fans a más de 500 mil.

"Eso me brindó tantas oportunidades que siempre estoy agradecida. Sigo trabajando duro todos los días en mis habilidades con la televisión, y aprendo cosas nuevas desafiándome con el teatro y haciendo películas. Estas cosas todavía me asustan, pero en toda mi vida he trabajado muy duro para perseguir mis sueños y he compartido mi viaje con todos ustedes en el camino. Todo lo que hago aquí es inspirarte a vivir feliz, ser amable con los demás, trabajar duro y perseguir tus sueños. ¡Gracias por todo tu amor y apoyo en el camino!", escribió.

Sus fans no han parado de comentar dicha foto la cual hasta el momento más de 200 mil me gustan en tan sólo una hora. Entre sus fans se encuentran la también conductora, Marisol González quien le escribió "Y los que faltan", mientras que su amiga Inés Gómez Mont sólo puedo expresar "Wowowowowow o" y un corazón.

"Increíble, determinación, dedicación y disciplina!! Felicidades Yanet", fue uno de los mensajes que le dejaron a García.

Yanet constantemente alimenta su cuenta de Instagram con sensuales fotografías e historias en video en donde muestra sus manera sana de vivir, haciendo ejercicio y comiendo bien, hasta los detalles que están atrás de las cámaras en el programa "Hoy" en el que trabaja a lado de personalidades como Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Andrea Escalona, Galilea Montijo, entre otros.

OA