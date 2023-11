Yalitza Aparicio habla de su faceta como productora en el FIC Autor

En el marco de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Autor (FIC Autor), el cual se lleva a cabo del 23 al 26 de noviembre y cuyos directores son Jerzain Ortega y Rolando Ruiz, la actriz mexicana Yalitza Aparicio fue reconocida por sus aportaciones al cine este jueves por la noche en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) donde presentó la película de terror "Presencias" junto con la productora Cher Contantine. La cinta es dirigida por Luis Mandoki y está disponible en ViX.

Previamente, la estrella originaria de Oaxaca, ofreció una charla con los medios de comunicación de Guadalajara donde habló de su incursión como productora ejecutiva del filme "Bonded", que según se difunde en sitios especializados de cine, es un proyecto en conjunto con la casa productora Infinity Hill, cuya temática será la explotación laboral y la migración.

En el elenco participan Diego Calva, Paulina Gaitán, Jason Patric, Alfredo Castro, Renata Vaca y Ari López. La cinta tiene previsto su estreno durante el 2024. Señala Yalitza que fungir como productora tiene que ver con la misma línea en la que se rige para decidir en los proyectos en los que quiere actuar, y es que estos le signifiquen algo de manera personal y también sumen a su carrera.

"Tuve la oportunidad de conversar con algunos de los actores para conocer sus historias y es increíble cómo existen aún personas que se entregan a sus proyectos", destacó, además de que la historia del filme también la cautivó. "Estamos acostumbrados a ver historias comunes como que sales de tu país en busca de una mejor oportunidad y alguien más te salva, pero no, esto es muy distinto, tendrían que verla para que tengamos una plática con base a este proyecto".

Además, resalta que la decisión que también la llevó a estar del otro lado, "es porque siempre tengo la oportunidad de hablar con todas las personas que forman parte de un proyecto y el cómo, gracias a esta red que existe, se puede llegar a más puntos".

También durante la conversación con los medios, Yalitza instó al público a consumir más cine mexicano. "Se hace muy buen cine, pero no se consume, es algo que nos pone a reflexionar y pensar, porque podemos exigir que se siga haciendo de calidad, pero no lo consumimos y sino formamos parte de este mismo círculo, no lo podemos seguir creando. Entonces, seguirán existiendo estas oportunidades siempre y cuando nos sigamos apoyando para tener esta posición a nivel mundial".

Compartió que está muy bien que la audiencia nacional consuma cine de otras partes del mundo, "pero también hay que darle una oportunidad a lo que tenemos y que se crea aquí, no solamente exigirlo, también apoyarlo".

Finalmente, dejó claro que ella está abierta a contar buenas historias ya sea en géneros como el terror, la comedia, el drama o cualquier otro género que le implique un reto.

MF