La agrupación del regional mexicano Yahritza y su Esencia siguen metidos en polémicas, desde hace meses por su descontento con la comida mexicana.

Dicho lo anterior, también en el mes de enero cuando en un video se le vio con semblante de desagrado cuando en un puesto mexicano de tacos le sirvieron el refresco en una bolsa de plástico.

Por si fuera poco, también cuando la cantante Yahritza pidió a su entrevistadora que no le hablará en español, sino en inglés. Sin embargo, la agrupación se disculpó por dichos actos, aunque una parte del público mexicano no decidió perdonarlos.

Si bien, aunque no ha perdido seguidores en redes, debido a cierta empatía que hay en algunos cibernautas. Eso no ha dejado que no hablen mal de ellos.

Algunos shows, que el grupo de tres ya tenía programados para México siguen en pie, pese a que algunos usuarios han pedido que sean cancelados de festivales como el Arre, que se realizará en septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Incluso hasta el Presidente, Andrés Manuel López Obrador anunció que el grupo se va a presentar el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México junto a Grupo Frontera, con su tema más escuchado en Spotify, “Frágil”.

Yahritza y su Esencia enamorados de Argentina

Antes de que la agrupación declarará su disgusto por la comida mexicana, visitaron Argentina, y de hecho se hizo viral en TikTok, porque les cuestionan sobre qué sentían estar en un país que no conocen, (se mira muy contenta a Yahritza).

"Está muy bonito la verdad, me encanta Argentina", dijó mientras que sus dos hermanos coinciden en lo divertido que es viajar en familia y conocer lugares nuevos juntos; la joven, confiesa que aunque no hacen muchas cosas en los lugares nuevos que visitan, lo que sí hacen es divertirse:

"No hacemos mucho, hacemos cosas divertidas, payaseando, hacemos TikTok", añadió. Confesaron que estaban sorprendidos por lo pronto que les ha llegado la fama y el éxito:

"Ha sido una aventura, estamos muy agradecidos. La verdad que no (esperaban el éxito), todo pasó bien rápido, no pensamos que nos íbamos a volver viral en TikTok, gracias a toda la gente que nos ha apoyado desde el primer día", detalló Jairo, el que hizo el polémico comentario sobre su preferencia por las alitas de pollo.

Las declaraciones sobre Argentina de Yahritza y su Esencia, a los usuarios les hizo recordar cuando Angela Aguilar, confesó que tenía 25% de argentina cuando la selección de este país jugó la final del Mundial Qatar 2022 describiendo lo siguiente:

"No te puedo explicar, porque no vas a entender; 25% Argentina, 100% orgullosa hoy, todos somos más celestes que el cielo", escribió Aguilar para celebrar el triunfo de la Scaloneta, acompañada de una serie de fotografías luciendo un atuendo acorde a los colores de la bandera argentina.

