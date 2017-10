Yahir hará música nueva en enero entrante

El cantante y actor sonorense, Yahir, estuvo en Guadalajara el día de ayer para presentarse en el Foro Expo en el marco de la reciente edición de Expo Joya, poco después de las 21:00 horas, el intérprete de "La locura" subió al escenario con su banda en vivo para deleitar con canciones como "Animal", "No te apartes de mí", "Déjame" y "Qué será de ti", entre otras.

Ahí recordó que él también viene de una familia dedicada a la joyería, su papá tuvo el oficio por más de 40 año, y él también aprendió de la profesión. También grabó un video en vivo con el público para dar por sentado y ante decenas de testigos que va a cantar con el actor Rafael Inclán, a quien conoció a raíz de "Mi marido tiene familia", se trata de un momento de camaradería entre ambos.

La noche prosiguió con "Si tú te vas", "Incendio", "Fue ella, fui yo", "Me rindo" y "Con el alma en pie", entre otras más, previo al concierto, Yahir platicó en rueda de prensa que en enero del 2018 entrará al estudio de grabación para hacer nueva música, más no sabe si se publicará un disco como tal puesto que ahora la industria musical se rige de otra manera.

"No sabemos si es disco o no, en cuestión de música y televisión hay toda una evolución, de repente unos sacan un sencillo o cuatro rolas, ya no es tanto un proyecto de doce canciones, pero sí me gustaría llegar a enero con mucho material, con muchas composiciones y colaboraciones y a ver qué hacemos, está ahora un poco informal el asunto". Por lo pronto se escucha "Llegaste a mi vida" en colaboración con José Luis Roma y que forma parte de la telenovela en la que participa.

De hecho, comparte que incursionará en un género bailable, pero no precisamente tiene que ver con el urbano y el reggaetón, géneros de los que no está en contra. "Al final es música, gente que lo hace con muchas ganas, yo no estoy en contra de nadie". Señala que si bien el género ha afectado a la balada y el romanticismo, volverán a repuntar porque son estilos que siempre han permanecido.