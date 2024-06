Uno de los eventos más esperados del año es el Xbox Games Showcase. En junio, Microsoft suele desplegar toda su artillería para informar a los jugadores de sus consolas sobre los títulos más importantes que llegarán en los próximos meses. Después de eventos como la gala principal del Summer Game Fest y el Devolver Direct, llega el turno de Redmond para presentar sus grandes novedades, y lo ha hecho con un evento de dos horas lleno de ritmo y nombres muy importantes.

Si te has perdido algo del evento o quieres repasar todo lo que se ha anunciado, aquí tienes el resumen más completo del Xbox Games Showcase 2024 con todos los anuncios y juegos presentados. Nombres como Gears of War: E-Day, Perfect Dark y Fable han sido algunos de los protagonistas, junto con muchos otros títulos de relevancia.

Call of Duty: Black Ops VI DOOM: The Dark Ages State of Decay 3 Dragon Age: The Veilguard} Starfield: Shattered Space Fallout 76 Clair Obscur: Expedition 33 South of Midnight World of Warcraft: The War Within Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Sea of Thieves Flintlock: The Siege of Dawn Age of Mythology: Retold Perfect Dark Diablo IV: Vessel of Hatred Fable FragPunk Winter Burrow Mixtape Microsoft Flight Simulator 2024 The Elder Scrolls Online Life is Strange: Double Exposure Indiana Jones y el Gran Círculo Mecha Breah WUCHANG: Fallen Feathers Avowed Atomfall Assassin's Creed Shadows S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Nuevas consolas Xbox Gears of War: E-Day

Call of Duty: Black Ops VI

Uno de los anuncios más anticipados del Xbox Games Showcase es la nueva entrega de Call of Duty, la primera desde la adquisición de Activision Blizzard. Call of Duty: Black Ops VI ha revelado su tráiler enfocado en la campaña de la Guerra del Golfo, confirmando a Sadam Hussein como uno de los principales villanos del juego. El lanzamiento está previsto para el 25 de octubre en consolas Xbox, PlayStation y PC, tal como se había filtrado anteriormente.

DOOM: The Dark Ages

¡Impresionante noticia! DOOM regresa con una nueva entrega que se ve espectacular, ofreciendo una acción frenética repleta de desmembramientos, vísceras y numerosos demonios al ritmo de heavy metal. Se espera su lanzamiento en algún momento de 2025. En esta entrega, encarnas al DOOM Slayer, el legendario guerrero matademonios y la súper arma en una oscura y siniestra guerra medieval contra el Infierno, un escenario nunca antes visto, según la descripción del título.

State of Decay 3

Ambientado años después de un apocalipsis zombi que casi exterminó a la humanidad, State of Decay 3 representa la próxima evolución en la franquicia State of Decay. Con la amenaza zombi aún latente y cobrando vidas, debes luchar para recuperar el terreno perdido y construir una vida para tu comunidad de supervivientes. Por el momento, no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, así que habrá que seguir esperando.

Dragon Age: The Veilguard

Después de numerosos rumores en los últimos días, finalmente se confirma el cambio de nombre para la próxima entrega de Dragon Age. Durante el Xbox Games Showcase, se reveló un vibrante tráiler de Dragon Age: The Veilguard, destacando algunas de las características de este nuevo título.

Reúne a la Guardia del Velo y desafía a los dioses en Dragon Age: The Veilguard, un RPG inmersivo para un solo jugador donde te conviertes en el líder en el que otros confían. Con los dioses corruptos liberados tras siglos de oscuridad, las probabilidades estarán en tu contra. No puedes hacer esto solo.

Forma un equipo con siete compañeros, cada uno con una vida rica y profundas historias personales. Estos personajes, con los que podrás entablar amistad e incluso enamorarte, incluyen un asesino, un nigromante y un detective, cada uno aportando habilidades y experiencias únicas a la lucha. Nunca estarás solo; elige a quién llevar a la batalla y, juntos, enfrenten a demonios, dragones y dioses antiguos. El lanzamiento está previsto para el otoño de 2024.

Starfield: Shattered Space

Shattered Space es una nueva expansión de la historia de Starfield, el épico juego de rol de Bethesda Game Studios y su primer universo original en más de veinticinco años. Un poder misterioso se despierta en la ciudad de Dazra, ubicada en el mundo natal oculto de la Casa Va’Ruun. Investiga una inquietante amenaza cósmica, explora un nuevo planeta y descubre armas únicas, trajes espaciales y equipo en esta nueva aventura. Tras el éxito del juego base, los jugadores podrán continuar explorando el universo en algún momento de 2024.

Fallout 76

Después del éxito de la serie de Fallout, Bethesda continúa ampliando su propuesta multijugador con Fallout 76. La expansión se dirige hacia el sur, hacia Skyline Valley, una nueva región de Appalachia. Investiga la causa de la tormenta eléctrica que se cierne sobre esta área y desvela el misterio del Refugio 63 y sus habitantes, incluyendo un nuevo y sorprendente tipo de Ghoul: Los Perdidos. Skyline Valley estará disponible el 12 de junio y desde hoy en Xbox Game Pass.

Clair Obscur: Expedition 33

Una de las nuevas IPs reveladas en esta edición del Xbox Games Showcase es Clair Obscur: Expedition 33. Lidera la Expedición en una aventura desesperada para detener a la Pintora antes de que elimine a los últimos sobrevivientes de la humanidad en este impresionante nuevo RPG. El título debut de Sandfall Interactive llegará a Xbox Series X|S en 2025.

South of Midnight

El estudio Compulsion Games se destaca como uno de los más excepcionales y distintivos en el portafolio de Xbox. La presentación de su nuevo videojuego en la pasada edición generó muchas incertidumbres, las cuales parecen haber sido disipadas con este nuevo tráiler. South of Midnight se presenta como una nueva aventura de acción en tercera persona. Tras un devastador huracán que azota Prospero, Hazel se ve envuelta en un mundo gótico sureño, donde la realidad y la fantasía se funden, y antiguas criaturas del folclore emergen. Su lanzamiento está previsto para 2025.

World of Warcraft: The War Within

Aunque muchos esperaban el anuncio de la llegada de World of Warcraft a las consolas, parece que habrá que esperar un poco más. En el evento, la presencia de la licencia de Blizzard se ha centrado en un nuevo tráiler de su próxima expansión. A lo largo de los tiempos, han surgido poderosos héroes para defender Azeroth. Ahora, en el amanecer de una nueva saga, la oscuridad llama desde el mismo corazón del mundo. La expansión The War Within se lanzará el 26 de agosto.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Uno de los videojuegos más esperados por los seguidores de la franquicia creada por Hideo Kojima parece que tendrá que hacer esperar a sus fans un poco más, ya que todo indica que su lanzamiento se retrasará hasta 2025, ya que no se proporcionó una fecha concreta en este nuevo tráiler. Además del estilo de juego y esquema de control original, los jugadores tendrán la opción de utilizar un nuevo estilo de control más moderno. La misma historia cautivadora y un mundo envolvente, pero con gráficos completamente renovados y audio 3D que mejoran la atmósfera de la jungla. Prepárate para vivir la experiencia definitiva de acción sigilosa y supervivencia.

Sea of Thieves

Una de las principales franquicias de Xbox no podía faltar en un evento tan destacado. ¡Toma el control del poderoso buque insignia de Flameheart y enfréntate como un jefe en un nuevo tipo de Evento Mundial que llega en la Temporada 13 de Sea of Thieves! Desata el fuego sobre tus enemigos con una tripulación de esqueletos a tu servicio mientras te enfrentas a las tripulaciones rivales, buscas Tributo y recolectas las recompensas de tus malvadas acciones. La actualización estará disponible el 25 de julio.

Flintlock: The Siege of Dawn

Uno de los juegos que ha estado generando interés durante algún tiempo ha hecho su aparición en el Xbox Games Showcase, y no ha decepcionado, además de confirmar su fecha de lanzamiento. Prepárate para sumergirte en un viaje épico con Flintlock, el explosivo indie Souls-lite de los creadores de Ashen, que llegará el 18 de julio a todas las plataformas de la actual generación.

Age of Mythology: Retold

El próximo 4 de septiembre de 2024 marcará el lanzamiento de este nuevo videojuego en Xbox y PC. Proveniente de los creadores de la aclamada franquicia Age of Empires, Age of Mythology: Retold nos transporta más allá de la historia hacia una era mítica donde dioses, monstruos y humanos colisionan. Fusionando los mejores elementos del adorado Age of Mythology con un diseño y una visualización de estrategia en tiempo real modernos, Retold promete ser una experiencia épica e innovadora tanto para los jugadores veteranos como para los nuevos. Asegura tu dominio, comanda monstruos legendarios y convoca el poder de los dioses para aplastar a tus enemigos.

Perfect Dark

Es uno de los juegos de Xbox en los que hay puestas más esperanzas, ya que el equipo de The Initiative es de los que más talento ha reunido en los últimos tiempos, aunque por desgracia sigue sin fecha de lanzamiento, pero se ha podido ver algunos minutos de gameplay que lucen de maravilla. La Tierra ha sido golpeada por una serie de desastres, llevando a los ecosistemas de todo el mundo al borde del colapso. En este primer vistazo al juego, sigue a la agente Joanna Dark mientras persigue al criminal más buscado del mundo, Daniel Carrington, para descubrir los misterios que amenazan las vidas de millones.

Diablo IV: Vessel of Hatred

La lucha contra el Odio está en marcha. Adéntrate en la nueva región de Nahantu en busca de Neyrelle, quien sufre las consecuencias de su elección de encarcelar al Primigenio Mephisto y busca un medio para destruirlo. Asume el papel del depredador supremo de la jungla con la nueva clase Spiritborn. Recluta mercenarios para que te ayuden en combate, lucha junto a ellos en una nueva actividad cooperativa PvE y mucho más. Diablo IV: Vessel of Hatred, la primera gran expansión del título de Blizzard, estará disponible el próximo 8 de octubre.

Fable

Otro de esos juegos que se encuentra en la lista de los más esperados por los jugadores de Xbox. Cada vez que vemos algo sobre él, aumenta nuestra ansiedad, aunque tendremos que esperar hasta 2025 para poder jugar a Fable. ¿Qué significa ser un héroe? Humphry, en otro tiempo uno de los más grandes, se verá obligado a abandonar su retiro cuando una figura misteriosa de su pasado amenace la existencia misma de Albion. Un nuevo comienzo para esta legendaria franquicia que llegará el próximo año.

FragPunk

Otro de los títulos que se encuentran en la lista de los más esperados por los jugadores de Xbox es Fable. Cada vez que se presenta algo sobre este juego, aumenta nuestra ansiedad, aunque tendremos que esperar hasta 2025 para poder jugarlo. En esta entrega, exploraremos el significado de ser un héroe. Humphry, en otro tiempo uno de los más grandes, se verá obligado a abandonar su retiro cuando una figura misteriosa de su pasado amenace la existencia misma de Albion. Este nuevo comienzo para la legendaria franquicia aterrizará el próximo año.

Winter Burrow

Como era de esperar, las propuestas independientes también han tenido su espacio, y Winter Burrow ha sido uno de los más destacados. En este juego, seguimos la historia del pequeño ratón mientras busca su camino hacia un hogar de la infancia en ruinas y un áspero bosque invernal, donde debe encontrar el coraje para sobrevivir y convertir el tronco de un árbol en un refugio acogedor una vez más. Su misión es encontrar a su tía perdida, a quien finalmente encuentra, solo para verla ser llevada por un búho. Winter Burrow estará disponible a principios de 2025.

Mixtape

Y en cuanto a propuestas independientes, no te pierdas Mixtape, que estará disponible desde el primer día en Game Pass en 2025. En su última noche de secundaria, tres amigos se embarcan en una última aventura juntos. Atraviesa una amalgama de recuerdos, acompañada por la banda sonora de una generación. En su camino hacia su última fiesta juntos, una lista de reproducción perfectamente seleccionada los transporta a recreaciones oníricas de sus recuerdos formativos. Experimenta una variedad de viñetas narrativas que exploran los momentos clave que los moldearon. Es la máxima representación de la amistad adolescente, desde el primer beso hasta el último baile.

Microsoft Flight Simulator 2024

Microsoft Flight Simulator 2024 marca la próxima fase en la franquicia de Microsoft Flight Simulator. Se trata del simulador de vuelo para consumidores más ambicioso hasta la fecha, diseñado para aprovechar al máximo las últimas tecnologías en simulación, nube, aprendizaje automático, gráficos y juegos. Este título va más allá de simplemente pilotar aeronaves; brinda la oportunidad a los aficionados a la simulación de perseguir su sueño de una carrera en la aviación. Ya se ha anunciado su fecha de lanzamiento: el 19 de noviembre.

The Elder Scrolls Online

Mientras se aguarda la llegada de The Elder Scrolls VI, los aficionados pueden disfrutar del título en línea de la franquicia, que continúa expandiéndose con numerosas expansiones. En The Elder Scrolls Online, te embarcarás en una épica aventura en la Segunda Era de Tamriel, donde podrás forjar tu propio camino a partir de más de 10 años de contenido. Explora un mundo en constante expansión, encuentra personajes y misiones diversas, y juega a tu manera. Sin restricciones de nivel, podrás aventurarte por todo Tamriel, ya sea uniéndote a otros jugadores o explorando en solitario.

Life is Strange: Double Exposure

Square Enix nos ha sorprendido en el Xbox Games Showcase con una secuela muy esperada: Life is Strange: Double Exposure. En esta nueva entrega, Max Caulfield regresa para enfrentarse a otro misterio sobrenatural de asesinato en la aclamada serie Life is Strange. El juego estará disponible en Xbox Series X|S y Windows PC el 29 de octubre de 2024, con planes de lanzamiento para otras plataformas también.

Indiana Jones y el Gran Círculo

Indiana Jones y el Gran Círculo es uno de los juegos más prometedores del catálogo de Xbox y con su nuevo tráiler gameplay ha dejado claro que es uno de los grandes de la consola de nueva generación. Por desgracia, sigue sin ofrecer una fecha concreta, por lo que todavía se espera para este año. "Sois Indiana Jones. En esta espectacular cinemática, Indy y Gina descubren algo sobrecogedor en el Himalaya. Preparaos para esta aventura individual que se desarrolla entre Indiana Jones: en busca del arca perdida e Indiana Jones y la última cruzada. Id echando mano del sombrero y el látigo y preparaos para vivir una épica aventura que os llevará por todo el mundo en Indiana Jones y el Gran Círculo. Encarnaréis al mítico arqueólogo y haréis frente a abyectas fuerzas para desentrañar uno de los misterios más insondables de la historia.

Mecha Breah

Mecha BREAK es un juego multijugador que ofrece a los jugadores la oportunidad de seleccionar entre una amplia gama de mechas, personalizar su aspecto y enfrentarse a gigantescas máquinas de guerra en terrenos peligrosos. Esta última presentación ha revelado una expansión considerable en comparación con eventos anteriores. La beta del juego estará disponible en agosto de este año.

WUCHANG: Fallen Feathers

Un nuevo anuncio del Xbox Games Showcase con un claro toque japonés, una dirección que Phil Spencer ha estado persiguiendo desde hace un tiempo. Situado en la tarde de la dinastía Ming, este RPG de acción al estilo souls te sumerge en un viaje a través de una tierra maldita llena de peligros y misterios. Encarnando a Bai Wuchang, un guerrero pirata maldecido con ornitropía, descubrirás los secretos de tu olvidado pasado. Wuchang: Fallen Feathers ofrece una experiencia de combate desafiante con una variedad de armas y magia ornitropía. Explora entornos interconectados, interactúa con figuras históricas y toma decisiones que moldearán el destino de Shu. Este es otro juego que llegará en 2025.

Avowed

Avowed es uno de los juegos de Xbox que ha estado mostrando sus credenciales durante un tiempo, aunque aún no ha proporcionado una fecha de lanzamiento definitiva, lo cual se ha repetido en esta ocasión. Sumérgete en las Tierras Vivas, una isla enigmática repleta de aventuras y peligros. Como enviado de Aedyr, te han asignado la tarea de investigar rumores sobre una plaga que se extiende con un secreto que podría amenazar con la destrucción total. ¿Podrás salvar la isla y tu propia alma de las fuerzas que intentan separarlas? Seguimos a la espera de su lanzamiento, que se prevé para este mismo año.

Atomfall

Uno de los aspectos más esperados en un evento es la presentación de una nueva IP, y eso es precisamente lo que ofrece Atomfall. Se trata de un juego de acción y supervivencia para un solo jugador que combina la Gran Bretaña de la posguerra con la paranoia de la Guerra Fría, el horror folclórico y elementos clásicos de la ciencia ficción británica, como Day of the Triffids, Doctor Who y The Prisoner, para ofrecer una experiencia de juego inmersiva y emocionante. Ambientado en el paisaje ondulado del campo británico, con pubs idílicos, pueblos pintorescos y cabinas telefónicas rojas, pronto se hace evidente que las cosas están lejos de ser normales. Sin embargo, habrá que esperar hasta 2025 para disfrutarlo.

Assassin's Creed Shadows

Antes del Ubisoft Forward, Assassin's Creed Shadows ha hecho su aparición en el Xbox Games Showcase para brindar un adelanto de su jugabilidad, ofreciendo así un pequeño vistazo de lo que se podrá presenciar mañana.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Uno de los títulos que ha enfrentado mayores desafíos para su lanzamiento en Xbox está finalmente cerca de ver la luz. Su presencia en el Xbox Games Showcase ha permitido echar un vistazo a cómo luce La Zona, según tu propia percepción. Te he mostrado mi visión de ella; ahora, camina tu propio camino y descubre la Zona a tu manera. Con un vasto mundo abierto sin fronteras y una narrativa no lineal, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl llegará a Xbox Series X|S y PC el 5 de septiembre de 2024.

Nuevas consolas Xbox

Aunque se esperaban novedades en hardware, como la rumoreada portátil de Xbox, finalmente no se materializaron, pero se han presentado tres nuevos modelos de consolas. Sumérgete en la experiencia más rápida y potente de Xbox con Xbox Series X, ahora disponible en una edición especial Galaxy Black con un SSD de 2TB. También conoce la Xbox Series S completamente digital, en un blanco robotizado con un SSD de 1TB.

Adéntrate en mundos más nítidos y brillantes con detalles asombrosos, gracias a los juegos en 4K verdaderamente realistas y tasas de fotogramas sensiblemente suaves de hasta 120 FPS con el impresionante trazado de rayos DirectX. Experimenta el mejor valor en juegos con Xbox Series S, ahora equipada con un SSD de 1TB en blanco robotizado. Disfruta al máximo cada momento de juego con Quick Resume, tiempos de carga ultrarrápidos y una jugabilidad de hasta 120 FPS.

Gears of War: E-Day

No podía terminar de otra manera. El regreso de Gears of War era uno de los anuncios más esperados por los jugadores de Xbox y no ha defraudado. Gears of War: E-Day te invita a experimentar el horror brutal del Día de la Emergencia a través de los ojos de Marcus Fenix en la historia de origen de una de las sagas más aclamadas de los videojuegos. Catorce años antes de Gears of War, los héroes de guerra Marcus Fenix y Dom Santiago regresan a casa para enfrentarse a una nueva pesadilla: la Horda Locust. Estos monstruos subterráneos, grotescos e implacables, emergen desde abajo, sitiando a la humanidad misma. Construido desde cero con Unreal Engine 5, Gears of War: E-Day ofrece una fidelidad gráfica sin precedentes.

BB