Wolfine tiene inspiración latina

Posicionarse como uno de los máximos referentes de la música urbana ha sido uno de los principales objetivos de Wolfine, quien desde su natal Medellín ha dado un vuelco a la esencia del reguetón con letras que buscan resaltar la importancia de la mujer.

Tras su más reciente visita a México, Wolfine se consolidó como uno de los cantautores más mediáticos de Colombia, pues tras el arrasador éxito que tuvo con “Bella”, el intérprete logró replicar su impacto internacional con la llegada de “Princesa”, tema con el que rinde homenaje a una de las figuras más tradicionales de su país: los silleteros de flores.

“Estoy agradecido con México, con todas esas princesas bellas que han apoyado mi carrera”, explicó Wolfine al considerar la apertura que progresivamente tiene en el país del tequila y que le ha brindado la posibilidad de compartir espectáculos ante recintos llenos como el Auditorio Telmex.

“Para mí México ha sido muy importante en mi carrera, fue de los primeros países que abrazó mi música. Yo en México me siento como en casa, porque los mexicanos y los colombianos nos parecemos mucho, somos muy familiares, somos gente a la que le gusta dar y recibir amor”.

Música que nutre

Wolfine resalta las inspiraciones que lo nutren para proponer música más amigable, factor que ha sido clave para que logre un impacto internacional no solo con su público habitual, pues aunque el tema de “Bella” se lanzó oficialmente hace más de dos años, la canción se mantiene en las listas de popularidad al superar más de 797 millones de reproducciones tan solo en plataformas como YouTube, además de ser replicada por estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo, el astro portugués que compartió un extracto de la canción junto a su familia.

“Ahora estoy viviendo una etapa llena de amor, de cosas bonitas, de felicidad total y ahora mi nuevo tema ‘Princesa’ habla de eso, de una historia de amor de una persona que vive en la ciudad y se enamora de alguien del campo y decide dejar todo para irla a buscar. El amor para mi mueve montañas para que sucedan cosas que ni imaginas”.

Wolfine destaca que la industria musical de Colombia también experimenta una de sus mejores etapas desde hace una década tras años de estar en la incertidumbre ante situaciones políticas y sociales que han marcado a los colombianos de por vida.

“Siempre he dicho que Dios bendijo a mi tierra para que salieran muchos artistas de allí, ya ahora vemos a artistas que están en el top. No es algo solo de Colombia, creo que está pasando en toda Latinoamérica, la habla hispana y los latinos estamos dando de qué hablar a nivel mundial, nos están viendo, comparten lo que hacemos, nos respetan mucho más que antes y hasta pasamos barreras del idioma”.

El cantante puntualiza que apegarse a las raíces del español también ha sido clave para que la industria latina tuviera ese resurgimiento junto a géneros y estilos musicales que se han convertido en reflejos de lo que es la esencia e identidad de América Latina.

“Yo crecí hablando español, soy colombiano, soy latino y me encanta siempre llegar a un lugar y nunca perder mi esencia, ni me acento ni mis raíces. Siempre he estado orgulloso de ser colombiano y latino”.