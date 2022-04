Luego de que Will Smith cacheteara a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar el 27 de marzo, comenzaron a salir detalles íntimos de la relción de Smith con Jada Pinkett.

Primero se supo que Pinkett nunca quiso casarse con su marido y que lo ha llegado a considerar un ególatra, pero ahora sugieron nuevos relatos de Jada.

En su programa familiar Red Table Talk, la actriz contó que fue adicta a la pornografía y alertó sobre dicha patología.

“Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día”, dijo.

Detalló que la consideraba una “adicción”, término que asegura no emplear “a la ligera”.

También fue adicta a las drogas

Pinkett dijo que antes de casarse con Smith estaba atravesando una compleja etapa en la que consumía drogas de toda clase y mantenía relaciones sexuales compulsivamente.

Intentar frenar lo anterior la llevó a la pornografía: “Quería practicar la abstinencia, y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía”, declaró en 2019 en su programa.

Señaló que la comunicación es la clave para superar este tipo de problemas. “Es la única manera posible”, remarcó Jada, quien incluso le confesó a Will que le había sido infiel con August Alsina, amigo de su hijo: “Entre nosotros no hay secretos”, subrayó.

Con información de El Universal