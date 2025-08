Wendy Guevara responde a la filtración de su video íntimo en Instagram

Wendy Guevara volvió a acaparar la atención en redes sociales este fin de semana, luego de que se hiciera viral un video de carácter íntimo publicado desde su perfil oficial de Instagram. La influencer y exconcursante de La Casa de los Famosos ofreció una transmisión en vivo el domingo 3 de agosto para abordar públicamente la situación.

Durante su intervención, Guevara confirmó que fue víctima de un acceso no autorizado a su cuenta, el cual ocurrió tras un incidente de robo sufrido días atrás. Según explicó, la persona responsable del hurto logró ingresar a su perfil de Instagram y desde ahí se subió el contenido que actualmente circula en línea.

“Se metieron a mi Instagram, y de mi Instagram lo subieron. Ahorita Marcela ya me cambió todas las claves y estaba un perfil ahí dentro que vimos ahorita”, expresó Wendy ante su audiencia en redes sociales.

Wendy Guevara ya había advertido sobre amenazas

La influencer había alertado previamente sobre el robo de su celular y, en un video en vivo anterior, comentó que había sido contactada por el presunto delincuente, quien la habría amenazado con divulgar material privado si no accedía a sus exigencias.

“Lo que pasa es que ya saben lo que nos sucedió y pasan cosas, y la gente mala no se tienta el corazón. Y la verdad, sí me he estado restringiendo de lo que hago, no digo dónde estoy, pero ya todo bien, gracias a Dios ya estoy más tranquila, más relajada”, relató en aquella ocasión.

�� ¡Filtran VIDEO íntimo de #WendyGuevara y ella rompe el silencio! “Se metieron a mi Instagram y de ahí lo subieron”. #DPMAlMomento pic.twitter.com/z4EDyCraU3— De Primera Mano (@deprimeramano) August 4, 2025

¿Tomará acciones legales?

Hasta el momento, Wendy no ha confirmado si presentará una denuncia formal por la filtración del video, aunque varios internautas han sugerido que podría proceder legalmente con base en la Ley Olimpia, la cual sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento de la persona afectada.

Por ahora, no se han dado detalles sobre posibles repercusiones para la influencer dentro de su relación con Televisa ni si este hecho afectará sus futuros proyectos profesionales. Sin embargo, el caso ha generado un intenso debate en redes sobre la privacidad digital y la violencia cibernética.

