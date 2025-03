Wendy Guevara "rechaza" tomarse una foto con Ninel Conde y se viraliza

El reciente encuentro entre Wendy Guevara, famosa influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México, y la actriz y cantante Ninel Conde ha generado una ola de reacciones en redes sociales. En esta ocasión, la creadora de contenido decidió no aceptar la petición de una fotografía solicitada por el "Bombón Asesino", lo que muchos interpretaron como una respuesta a un episodio previo en el que Conde habría actuado de manera similar con ella.

El suceso tuvo lugar durante un evento público, cuando Ninel Conde se acercó a Wendy para solicitarle una imagen juntas. No obstante, la influencer optó por rechazar la propuesta y darle la espalda a la actriz. Este momento fue captado en video y compartido en plataformas digitales, donde los seguidores de Wendy celebraron su actitud, considerándola una especie de "revancha" por lo sucedido en el pasado.

Se trató de una broma

A pesar de la polémica generada, la situación no fue más que una broma planeada para redes sociales. No obstante, el comentario de Ninel Conde, "Qué perra, qué mala onda, es que así se vuelven", fue percibido como una reacción genuina. En el video, Wendy fingió no conocer a la actriz y en tono de burla pidió a su equipo de seguridad que la retiraran del lugar, lo que desató las risas de los presentes.

Este episodio trajo a la memoria un evento del pasado, cuando Wendy Guevara apenas comenzaba a hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento. Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, la influencer relató que en una de sus primeras apariciones en una alfombra roja intentó tomarse una fotografía con Ninel Conde, pero la actriz se negó. En aquel entonces, Wendy sintió que el rechazo podía estar relacionado con su apariencia, ya que, según mencionó, no contaba con los recursos para vestir un atuendo sofisticado, lo que la hizo sentirse menospreciada.

El video del reciente intercambio entre ambas personalidades se volvió viral rápidamente, generando un sinfín de comentarios en redes sociales. Los seguidores de Wendy interpretaron su acción como una forma de "ajustar cuentas" con el pasado y resaltaron cómo las dinámicas de poder pueden cambiar con el tiempo, especialmente en la industria del entretenimiento. Sin embargo, el contexto humorístico de la situación dejó en claro que todo se trató de una divertida puesta en escena para las redes.

