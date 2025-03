Rick de 'El Precio de la Historia' habló sobre la muerte de su hijo

En los primeros meses de 2024, se reportó el fallecimiento de Adam Harrison, hijo de Rick Harrison, reconocido presentador del exitoso programa “El Precio de la Historia”. Las autoridades señalaron que la causa de su muerte fue una sobredosis.

A diferencia de su hermano Corey, quien ha sido un rostro constante en la serie, Adam siempre optó por una vida fuera del ojo público. Aunque no participó activamente en el negocio familiar ni en la televisión, su fallecimiento dejó un profundo impacto en los seguidores de la familia Harrison.

Hijo de Rick y Kim Harrison, Adam siempre mantuvo un perfil bajo y alejado de las cámaras. No obstante, en su vida personal, enfrentó dificultades vinculadas al consumo de sustancias, un problema que, según informes, habría sido determinante en su muerte.

¿Qué habló Rick sobre su hijo?

En una entrevista para el podcast In Depth con Graham Bensinger, Rick Harrison habló abiertamente sobre la pérdida de su hijo, revelando que, aunque ya ha pasado algún tiempo desde su fallecimiento, aún no hay un solo día en que no piense en él.

Asimismo, explicó que, cuando su hijo estaba en sus veintitantos, luchaba contra las adicciones, lo que llevó al presentador a tomar medidas drásticas para intentar salvarlo. Decidió ingresarlo en rehabilitación, un proceso que estuvo marcado por altibajos, ya que había momentos en que mejoraba considerablemente, pero en otras ocasiones recaía en su adicción.

"Han oído la misma historia de un millón de personas, y la cosa se puso muy, muy mal, y al parecer, no fue heroína lo que consiguió, sino fentanilo . Eso lo mató", mencionó.

A lo largo de la entrevista, Rick compartió que constantemente se cuestiona si pudiese haber hecho algo más para salvar a su hijo, pues la culpa y el dolor por no haber podido evitar la tragedia son sentimientos que lo acompañan, a pesar de sus esfuerzos por ofrecerle apoyo y orientación.

"La cosa es que, cuando pierdes a un hijo, lo dudas todo, uno se queda pensando: '¿Y si hubiera hecho esto?', ¿Y si lo hubiera cogido, lo hubiera encerrado en la parte trasera de mi camioneta, lo hubiera llevado a Oregón y lo hubiera llevado a un lugar donde no pudiera conseguir drogas?' es decir, se te pasan mil cosas por la cabeza. No hay nada peor que perder a un hijo", recalcó.

También reveló que, aunque intentó ejercer una autoridad firme sobre Adam, no imaginó que la adicción de su hijo lo llevaría a una sobredosis fatal. Sin embargo, expresó que, para enfrentar la pérdida, se ha enfocado en pasar más tiempo con su familia y disfrutar de lo que la vida le ofrece. "Paso todo el tiempo que puedo con mis hijos. Hablo con todos por teléfono casi a diario. Disfruta de la vida" , puntualizó.

