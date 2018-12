Waters muestra su lado luminoso

La primera noche de Roger Waters en la Arena VFG registró un lleno, aunque el tráfico por la carretera a Chapala retrasó a muchos de los asistentes. El concierto del ex líder de Pink Floyd comenzó con el sonido ambiental mientras las luces bajaban: en la pantalla el paisaje de una playa y un personaje de espaldas. El cielo enrojeció mientras oscureció de forma total. Los primeros acordes que se escucharon fueron del “Dark Side of the Moon”, su disco de 1973, para abrir la noche con “Breathe” (que coreó la gente), a la que siguió “One of These Days” (instrumental, del álbum “Meddle”).

Durante su presentación, y como suele ser costumbre en los espectáculos de Roger Waters y Pink Floyd, la pantalla detrás del escenario y las luces jugaron un papel imperante en la experiencia, con un diseño particular para cada uno de los temas interpretados: escenas oníricas, coloridas y psicodélicas.

Un momento eufórico llegó con la canción “Wish You Were Here”, cuya letra fue coreada por buena parte de los presentes. La emoción se mantuvo con “The Happiest Days of Our Lives” y dos partes de “Another Brick in the Wall”, del emblemático disco “The Wall”. Una docena de niños vestidos con overoles naranjas subieron al escenario para entonar el célebre coro, también popular pe la película de Alan Parker.