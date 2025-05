Walter Mercado: Horóscopos para HOY 29 de mayo

ARIES

Este día te invita a ser más consciente de tu energía y la forma en la que la proyectas. Tienes la capacidad de liderar, pero también necesitas escuchar más atentamente a quienes te rodean. Una conversación sincera con un familiar o pareja puede sanar viejas heridas. Sé paciente con los procesos personales; todo llega a su tiempo. En lo profesional, mantén firmeza sin perder la sensibilidad. Hoy tu palabra tiene poder: úsala con sabiduría.

TAURO

Estás entrando en una etapa de consolidación y cosecha. Aprovecha este jueves para sentar bases sólidas en tus proyectos personales y económicos. Los astros te impulsan a tomar decisiones inteligentes respecto a tus finanzas, pero evita caer en excesos o compras impulsivas. En el amor, es momento de nutrir la relación con gestos cotidianos que reafirmen tu compromiso. Si estás soltero, una amistad podría convertirse en algo más.

GÉMINIS

Tu ingenio y creatividad se destacan hoy más que nunca. Es un día ideal para dar ese paso que has estado contemplando, especialmente en temas laborales o académicos. No temas defender tus ideas, pero hazlo con respeto y apertura. En el plano afectivo, tus emociones estarán más visibles: exprésalas sin miedo, pero cuida de no herir con palabras precipitadas. Una revelación inesperada podría cambiar tu percepción de alguien cercano.

CÁNCER

Tu sensibilidad natural será tu mejor aliada en este día cargado de emociones sutiles. Puede que sientas la necesidad de alejarte del ruido y reconectarte con tu paz interior. Escucha a tu intuición: ella tiene las respuestas que tanto has buscado fuera. Es buen momento para depurar tu entorno emocional y dejar atrás relaciones o hábitos que ya no te nutren. En el amor, se valora tu entrega genuina, pero asegúrate de que también seas correspondido.

LEO

Brillas con intensidad, Leo, pero recuerda que el verdadero liderazgo también se demuestra con humildad. Hoy podrías recibir reconocimiento por algo que hiciste de corazón, sin buscar recompensa. Disfruta del aplauso, pero no pierdas de vista tu propósito. En lo emocional, alguien cercano necesita de tu atención sincera, sin protagonismos. Es un buen día para reconciliarte con alguien del pasado o para perdonarte a ti mismo.

VIRGO

Tu mente práctica se alinea con la energía del día para ayudarte a resolver asuntos pendientes con eficiencia y claridad. Es el momento de cerrar ciclos y enfocarte en lo nuevo. Cuida tu salud mental: permítete un descanso si lo necesitas. En el amor, la rutina podría estar apagando la chispa; haz algo distinto, rompe la monotonía y demuestra lo que sientes. Si alguien del pasado reaparece, escucha antes de decidir.

LIBRA

Tu equilibrio interior se refleja en tu entorno, pero debes cuidarte de postergar decisiones importantes. Hoy es un buen momento para armonizar tu vida emocional, especialmente si has sentido tensión o desconexión con alguien especial. La belleza, el arte y el contacto con la naturaleza te ayudarán a recobrar tu centro. Escucha tu voz interior antes de decir "sí" por compromiso. La justicia y el amor propio deben caminar de la mano.

ESCORPIO

Tus emociones están intensas y profundas, como es habitual en ti, pero hoy conviene manejarlas con serenidad. Si canalizas bien esta energía, puedes tener grandes avances tanto en lo personal como en lo profesional. Tienes una fuerza interna que otros admiran, pero necesitas también abrirte a recibir ayuda. En el amor, no pongas barreras por miedo a ser herido: la vulnerabilidad puede ser un puente, no una debilidad.

SAGITARIO

La aventura te llama, incluso en lo cotidiano. Hoy podrías recibir noticias relacionadas con viajes, estudios o nuevas oportunidades. Tu espíritu necesita libertad, pero también compromiso con lo que amas. En lo emocional, evita dispersarte y presta atención a quien siempre está ahí para ti. La sinceridad será clave para mantener relaciones sanas. Mantén los pies en la tierra sin apagar el fuego de tus sueños.

CAPRICORNIO

Este jueves te invita a mirar con gratitud todo lo que has construido. Aunque a veces no lo ves, estás más cerca de tus metas de lo que imaginas. Es buen momento para delegar, confiar en tu equipo o entorno, y darte espacio para descansar. En el plano sentimental, muestra tu lado más humano; no todo se trata de control o lógica. Deja que te cuiden como tú cuidas a los demás. El amor necesita espacio para crecer.

ACUARIO

Tu mente visionaria se activa con fuerza hoy. Ideas originales fluyen con facilidad, pero es importante que les des estructura para que no se queden en el aire. Hoy podrías inspirar a otros con tus palabras o acciones. En el amor, evita idealizar o esperar que los demás actúen como tú lo harías. La libertad emocional es importante, pero también lo es el compromiso con quienes amas. Una conversación profunda puede fortalecer una relación.

PISCIS

Tu intuición está en su punto más alto, hoy es un día perfecto para practicar meditación, escribir tus pensamientos o reconectarte con tu propósito espiritual. No ignores las señales del universo: una llamada, un sueño o una coincidencia podrían tener un mensaje oculto. En lo afectivo, la compasión y el perdón sanan viejas heridas. Deja de cargar con lo que no te corresponde y ábrete a nuevas posibilidades.

