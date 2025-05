"Solo para mujeres" el fenómeno que sacudió México estrena docuserie en ViX

La obra “Solo para Mujeres” no solo fue un espectáculo de entretenimiento, sino un fenómeno cultural que desafió normas y provocó debates sobre género, sexualidad y poder en nuestro país. Su historia, marcada por el éxito y la tragedia, marcó un antes y un después en el México de la época, abrió debates acalorados en torno al placer femenino en una sociedad incluso más conservadora, atrajo la atención de las esferas políticas, y se puso al sector religioso en contra al considerarlo inmoral y ofensivo. Un fenómeno que contemplado desde ahora permite entender un México no tan distante, y que podrá disfrutarse en la nueva docuserie de ViX, “Solo para mujeres”, un recorrido a través de los archivos audiovisuales del espectáculo y entrevistas a sus protagonistas, que en su conjunto mostrarán el impacto que la obra de teatro generó en su momento.

Dividida en cuatro episodios, “Solo para Mujeres” narra la historia del controvertido show creado en 1999 por Alexis Ayala y Sergio Mayer, donde reconocidos actores de telenovelas realizaban coreografías eróticas exclusivamente para un público femenino. La docuserie ofrece una mirada profunda a los orígenes, desafíos y logros de este fenómeno, explorando temas como la deconstrucción de las masculinidades, la discriminación, la religión, el feminismo y la pluralización de los deseos en la sociedad mexicana de la época, en la cual el espectáculo entró con la fuerza de un remolino en aquel México que apenas se desembocaba en un nuevo milenio.

“Alexis y yo teníamos muchos años grabando absolutamente todo de ‘Solo para mujeres’. Todos los eventos, todo lo que hacíamos; sabíamos que, con tanto material, tarde o temprano íbamos a terminar haciendo una cosa como esta”, explica el actor Sergio Mayer, en entrevista con EL INFORMADOR, sobre el proceso de creación de la nueva docuserie de ViX. “Hace un par de años Alexis tuvo una reunión con uno de los productores, que es Darío Yazpek, y ahí platicaron de la idea y dijeron, ¿por qué no la hacemos? Es justo el momento. Cuando regresaron de España me buscaron y nos decidimos a empezar a construirlo. Y por supuesto, buscamos todo el contenido, todo el material, todo lo que teníamos, se hizo la búsqueda, y finalmente se logró el objetivo. Un gran trabajo hecho por los productores, bajo la dirección de Liora, que es una gran directora de cine, y quien le dio al proyecto la visión femenina. Ese fue el objetivo y el resultado de lo que se juntó”.

Sergio Mayer explica el proceso de creación de la nueva docuserie de ViX "Solo para mujeres". ESPECIAL

Un espectáculo que sacudió al México de principios de los 2000

Desde su lanzamiento en 1999, “Solo para Mujeres” generó diversas reacciones en la sociedad mexicana. Inspirado por la película británica “The Full Monty”, Alexis Ayala concibió la idea de crear un espectáculo que celebrara la sexualidad femenina en un país conservador como México. Fue así que junto a Sergio Mayer lanzaron “Solo para Mujeres” convirtiéndose en un éxito rotundo y en un espacio seguro para que las mujeres exploraran y expresaran su deseo sexual, lejos de la mirada masculina que las juzgara. Mientras que muchas mujeres celebraron el espectáculo como una oportunidad para explorar su sexualidad en un ambiente seguro y sin juicios, sectores conservadores y religiosos lo criticaron por considerarlo inmoral y ofensivo. El gobierno y algunas autoridades también expresaron su desaprobación, llegando a cuestionar la legalidad de ciertas presentaciones y la falta de permisos para eventos públicos. La docuserie, no obstante, también aborda momentos oscuros del espectáculo, como el trágico accidente en el que falleció el actor Edgar Ponce en 2005, mientras el elenco grababa un video promocional en motocicletas en la Ciudad de México, y las controversias que rodearon al show durante su existencia.

Para Sergio Mayer, producir la docuserie fue un viaje a recordar muchas cosas que ya no tenía presentes, y reconoce que, aunque sospechaba que el show sería un éxito, no espero jamás que pudiera generar conversaciones más profundas en el panorama cultural mexicano, al grado de llegar a esferas como la política y lo social.

“Todo ese archivo que ya teníamos se conjugó bastante bien con la época que actualmente vivimos en cuanto a las series y lo digital”, dice Sergio Mayer. “La calidad no es no es de lo mejor, pero creo que de eso se trata el documental, que muestra la realidad, y también lo más importante: las imágenes y el contenido de todo lo que salió y que retrata toda una época del México de entonces. Estamos muy contentos con el resultado. Empiezas a ver y a recordar muchas cosas; yo realmente no tengo mucha memoria, ni de lo bueno ni de lo malo. Claro que buscas que el proyecto sea exitoso. Siempre lo hicimos con ese objetivo, lo que no sabíamos era el impacto social, político, que iba a tener. Justamente eso es lo que retrata el documental, el fenómeno que fue el show de 'Solo para mujeres'. Ha sido uno de los proyectos más icónicos e importantes para mí, lo mismo que fue Garibaldi en su momento, pero ‘Solo para mujeres’ generó una revolución en el en el medio artístico, en el medio político, en el medio cultural. No puedes conocer tu presente si no conoces el pasado, entonces es por eso es tan importante esa docuserie para entender parte del fenómeno social”.

Para Sergio Mayer, producir la docuserie fue un viaje a recordar muchas cosas que ya no tenía presentes. ESPECIAL

Una docuserie imperdible en ViX

“Solo para mujeres” profundiza en estos aspectos, ofreciendo testimonios y análisis que contextualizan el impacto en la cultura mexicana. A través de entrevistas con los protagonistas y expertos, se exploran los desafíos y logros del espectáculo, así como su legado en la apertura de espacios para el deseo femenino y la discusión sobre las masculinidades. Dirigida por Liora Spitz, quien aporta una perspectiva femenina al proyecto, y creada por Santiago Mohar, la producción estuvo a cargo de Santiago Dosal y Alfonso de Angoitia, con la producción ejecutiva de Darío Yazbek, Sergio Mayer y Alexis Ayala.

Estrenada el pasado 9 de mayo, los episodios de “Solo para Mujeres” están disponibles en el plan premium de ViX. Una experiencia audiovisual que permite mirar de frente una obra de teatro que sacudió al México de apenas hace 26 años; un México del que no nos encontramos tan lejanos.

