Walter Mercado: Horóscopos para HOY 16 de abril

ARIES: La vida te pide que seas más valiente que nunca. Es un buen momento para cerrar capítulos y soltar lo que ya no te aporta. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer… pero tú tienes el control. Atrévete a dar pasos hacia lo desconocido. Recuerda: tu fuego no desaparece, se transforma. Canaliza tu energía para construir, no para destruir.

TAURO: Así como cuidas tu economía, es hora de cuidar tu cuerpo. El universo te envía señales para que priorices tu bienestar físico. En lo laboral, se vislumbra una oportunidad: quizás un ascenso o una propuesta inesperada. Mereces abundancia, sí, pero también tranquilidad. No entregues tu paz a cambio de dinero.

GÉMINIS: Sabes que tus palabras tienen poder. Hoy podrías mediar en un conflicto o ser la voz sensata. Usa tu talento comunicativo para abrir caminos. En el amor, la honestidad será esencial. Eres aire y cambio, pero también autenticidad. Que lo que digas sirva para sanar, no para herir.

CÁNCER: Este es un día ideal para sanar emociones. Una charla pendiente con alguien cercano puede allanar el camino hacia el perdón. Estás más sensible de lo habitual, pero esa sensibilidad también te fortalece. Tu hogar es tu refugio. Elige rodearte de amor genuino, no de relaciones por costumbre.

LEO: El universo te da una nueva oportunidad para brillar. Una noticia próxima aumentará tu confianza. No subestimes tus ideas; hoy podrías llamar la atención de alguien influyente que reconozca tu liderazgo. Eres el sol del zodiaco: cuando tú irradias luz, todo a tu alrededor se ilumina.

VIRGO: Libérate de cargas que no son tuyas. No estás aquí para asumir responsabilidades ajenas. Es momento de reorganizar tu rutina y enfocarte en ti. Un cambio en tu estilo de vida o alimentación traerá beneficios. El orden es una forma de amor propio, no de rigidez. Haz espacio para lo que realmente importa.

LIBRA: Tu paz interior necesita cuidados. Alguien te buscará por tu consejo, y tu equilibrio será guía para otros. Pero no olvides priorizarte. En el amor, se aproxima una conexión profunda. Recuerda que eres armonía, arte y amor… no sacrifiques tu balance por complacer a los demás.

ESCORPIO: Tu intuición será tu mejor aliada hoy. Recibirás una señal clara respecto a una decisión importante. No dudes. Tu fuerza interna es capaz de transformar lo que te propongas. Ese misterio que llevas dentro es tu mayor don. Usa tu intensidad para construir, no para temer.

SAGITARIO: No todas las aventuras están afuera. Hoy es ideal para un viaje hacia tu interior, reflexionar sobre tus metas y reorientar tu energía. Una propuesta inesperada podría cambiar tu rumbo. La verdadera libertad nace dentro de ti. Abre la puerta a un nuevo propósito.

CAPRICORNIO: Tu constancia está empezando a rendir frutos. Alguien influyente reconoce tu esfuerzo. En breve podrías recibir una recompensa, elogio o ganancia económica. El éxito se construye con pasos firmes. Confía en tu proceso y en la sabiduría silenciosa que te guía.

ACUARIO: Hoy es el día para romper esquemas. Los astros te empujan a pensar diferente y a soltar lo convencional. Una idea innovadora puede brillar si decides compartirla. Emocionalmente, es tiempo de abrir tu corazón. Eres el futuro en persona: no temas ser único, porque el cambio comienza contigo.

PISCIS: Tu sensibilidad te guía con fuerza. Estás especialmente conectado con tu mundo emocional y espiritual. Es un gran día para meditar, escribir o mantener diálogos sanadores. Tu alma es profunda como el mar. No dejes que te arrastren tormentas que no te pertenecen.

