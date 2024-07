Walter Mercado: Horóscopos mágicos de la semana del 16 al 22 de julio

Aries

Aries comienza la semana con mucha alegría, anticipando sorpresas y eventos significativos. Marte, tu regente, potencia tu habilidad para comunicarte, permitiéndote expresarte sin filtros y defender tus opiniones con total seguridad en que tienes razón.

Un viaje o una comunicación inesperada será un punto de inflexión en tu vida.

Tauro

Marte puede traerte ganancias financieras o pérdidas, así que presta mucha atención a cada movimiento financiero que realices. Lee cuidadosamente las letras pequeñas de cualquier contrato o documento antes de firmar.

Asuntos relacionados con herencias o la compra y venta de propiedades pueden volverse complicados o causar tensiones entre familiares.

Géminis

A finales de esta semana, Marte entra en tu signo, y te sentirás rebelde frente a todo lo que contradiga tus creencias e ideologías. Es mejor evitar conversaciones sobre política y religión.

No dejarás que nadie te manipule ni te diga qué hacer, ya que tu espíritu de lucha se despierta y enfrentarás grandes batallas con éxito.

Cáncer

Marte te confronta con problemas del pasado que no has resuelto, permitiéndote superar dificultades de la infancia y juventud que estaban guardadas y afectando tu desarrollo actual.

Marte te brinda la fuerza y el entusiasmo necesarios para cerrar capítulos tormentosos en tu vida, permitiéndote tomar el control de tu destino.

Leo

Ten paciencia con algunas amistades que te llevan por el camino de la amargura. Marte te pone a la defensiva ante personas tóxicas que no necesitas en tu vida. Rodéate de quienes te aporten y no te quiten, de quienes sumen y no resten calidad a tu vida. Marte resalta aún más tu poder de liderazgo: tú mandas.

Virgo

Muchos Virgo están insatisfechos con su trabajo actual y consideran cambiar de empleo o carrera, buscando formas de alcanzar el éxito haciendo lo que les gusta.

Marte presenta muchos desafíos en el ámbito laboral, por lo que es importante controlar la impulsividad y el carácter, y dejar que las cosas fluyan.

Libra

Con la influencia de Marte esta semana, todo puede suceder. Necesitas una dosis de adrenalina para salir de la rutina y aventurarte a vivir momentos especiales. Marte te impulsa a pensar de manera diferente a lo que los demás creen y practican. Te sientes único y especial, porque lo eres.

Escorpio

Marte te lleva a reflexionar intensamente y a veces de manera exagerada sobre ciertas situaciones. Relaja tu mente, todo tiene solución y se desarrollará según tu destino.

En temas económicos con socios o pareja, procura ser justo y prudente, y evita gastar en cosas innecesarias.

Sagitario

Tener mucha paciencia con tu pareja, persona de interés o socio puede traer energía positiva a la relación. Juntos pueden embarcarse en grandes aventuras, proyectos y negocios. Sin embargo, la impulsividad que Marte resalta en ti podría hacer que no consideres las consecuencias de tus decisiones.

Capricornio

Presta atención a dolores o golpes en la cabeza y cuida tu salud. Observa todo lo que sucede a tu alrededor. Las relaciones entre compañeros de estudio, trabajo o en equipos deportivos deben ser tratadas con mucho respeto. Evita tomarte todo lo que te digan de manera personal.

Acuario

Marte te inspira a explorar tu creatividad y expresar tu lado artístico, desafiando a quienes intenten imponerte órdenes injustas o sin sentido.

En cuanto al romance, lo has puesto en pausa y ahora desconfías de todo y todos, habiendo levantado un escudo protector contra el engaño y los juegos emocionales.

Piscis

Algunas situaciones en tu hogar o familia pueden perturbar tu paz. Marte te convierte en el protector de los más vulnerables a tu alrededor, defendiendo a tus seres queridos de posibles amenazas.

Además, Marte te impulsa a liderar y guiar a tu familia, especialmente a tus hijos, para que tomen decisiones más acertadas.

