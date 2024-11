Vuelve Dreamfields México con nuevos géneros y un mensaje de armonía

La quinta edición de Dreamfields México está a punto de tomar Guadalajara bajo el lema "The Color Of Harmony" (El Color de la Armonía), en una celebración de la música electrónica y la conexión humana. Como el único festival de este tipo en la ciudad, Dreamfields trae consigo un despliegue de tecnología, música y arte visual para un fin de semana lleno de beats. En un recorrido para medios de comunicación, los organizadores revelaron detalles del festival.

Gabriela Huerta, gerente de marketing de Wolfpack Entertainment, explicó la motivación detrás de esta edición: "Los sueños son un reflejo de la vida. En tiempos desafiantes, la esperanza siempre brilla, y al dar amor, mostrar empatía y compartir alegría, los sueños y los corazones florecen como nunca antes". Huerta añadió que el lema "El color de la Armonía" simboliza una búsqueda de sinergia y paz, una experiencia que los asistentes podrán vivir durante el festival.

Este año, Dreamfields contará con la presencia de nuevos géneros en su escenario principal, incluyendo el hard techno y el psytrance. "Es la primera vez que estos géneros se presentan en este espacio, lo cual refleja la diversidad musical del festival y el entusiasmo del público por estas propuestas", señaló JC Celada, CEO de Wolfpack Entertainment.

La presencia de estos géneros marca una ampliación en la variedad de estilos musicales de Dreamfields, que históricamente ha acogido principalmente house y techno. Celada destacó que este enfoque ha sido bien recibido por la audiencia, quienes han manifestado su emoción por ver a sus artistas favoritos de estos géneros alternativos.

Para asegurar una experiencia mejorada, la organización ha puesto especial atención en la calidad del sonido y la logística. "Este año, el audio fue diseñado para crear una atmósfera envolvente en todos los escenarios, pero especialmente en el principal", indicó Axel Vielma, también CEO del festival.

Además, se han optimizado servicios como la accesibilidad, las áreas de venta de alimentos, y los tiempos de espera para entradas y salidas, haciendo énfasis en ofrecer una experiencia cómoda y fluida. Vielma destacó que el montaje ha requerido el esfuerzo de más alrededor de 4 mil personas, quienes han trabajado arduamente en cada detalle: "Ya estamos en un 90% del montaje, solo faltan algunos retoques, como la pantalla del escenario principal y las pruebas de audio, además de los recorridos con Protección Civil para asegurar la seguridad de los asistentes”.

Los escenarios de Dreamfields serán tres espacios impactantes y visualmente deslumbrantes. El MAINSTAGE, con 80 metros de largo y 27 de alto, se destaca por un sistema de sonido L-Acoustics, show de láseres y pirotecnia, ideal para los sets más esperados. El TRANSCENDANCE STAGE, con 45 metros de largo y 22 de alto, incluirá luces inmersivas en el área del público y efectos de láseres, junto a un potente sistema Meyer Sound. Por último, el NUCLEAR REACTOR & GRAVITY STAGE, también con dimensiones de 45 metros de largo por 22 de alto, presentará una estructura para hardstyle y psytrance, géneros de beats intensos y de gran popularidad.

El festival presentará a algunos de los más grandes exponentes de la música electrónica. Entre ellos estará Carl Cox, una leyenda del techno y house desde los 80, cuyo reconocimiento mundial incluye haber sido nombrado DJ #1 en 1996 y 1997. También se presentará John Summit, originario de Chicago y famoso por temas como "Deep End" y "Where You Are", además de su enérgico estilo en vivo. Nicky Romero, el aclamado DJ neerlandés y fundador de Protocol Recordings, deleitará a los asistentes con éxitos como "Toulouse" y "Take Me".

Se espera una asistencia de 50 mil personas al festival. Los boletos para el evento están disponibles en la fase 4, con un costo de 2 mil 990 pesos en zona general y 3 mil 990 en VIP, accesibles a través de plataformas en línea y en puntos de venta oficiales.

YC