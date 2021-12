"Voy a dar a luz en el escenario": Mon Laferte bromea sobre su embarazo

"Voy a dar a luz en el escenario", bromea Mon Laferte sobre su embarazo, que espera llegue a su fin en marzo próximo. Las cosas, dice, ha tenido sus complicaciones como el miedo a cantar en vivo pues por su estado le falta aire y puede no llegar a las notas extremas que le gusta explotar.

"Siempre me dijeron que los primeros tres meses eran los más difíciles y después iba a ser mi vida normal y dije, bueno, vámonos de gira después de año y medio de no estar en los escenarios (por la pandemia) y una gira por EU fue lo primero que hicimos, alrededor de 28 conciertos", recuerda.

"No contaba con que el embarazo me cansaba más, las agruras, el hipo, la retención de líquido, el dolor de espalda, esas pequeñas cositas, pero sí ha sido muy noble (el proceso), he podido hacer mi trabajo, me he sentido increíble en el escenario aunque me cueste el aire, el otro día se me salió un gallito", agrega.

Hoy martes, mañana y el jueves, la cantante ofrecerá recitales en el Teatro Metropólitan, que espera sean los últimos del año. Durante los recitales, la andina radicada en México desde hace más de una década interpretará temas del álbum "Seis", reciente ganador del Grammy Latino y que en 2022 irá por el Grammy mundial en la categoría de Mejor Álbum Regional.

¿Es niño o niña?

Mon Laferte no desea comunicar aún el sexo de su bebé. Dice que deberá tener un repertorio de canciones de cuna, siendo la primera "Niña", que escribió antes de embarazarse. "Ahora se nueve mucho y patea y patea. Escucha música, sobre todo batería y se mueve. Lo que ha estado pasando es que he estado en algunos shows y antes de subir me pongo nerviosa, se comienza a mover, se me pone la panza dura y me da miedo no poder cantar porque tengo canciones difíciles vocalmente y ahora me está costando demasiados las agudas o las notas largas, porque no tengo aire", detalla.

JM