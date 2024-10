El líder y vocalista de Sum 41, Deryck Whibley, denunció a Greig Nori de abuso sexual y verbal. Nori era el mánager de la banda y actualmente es el cantante de Treble Charger.

La declaración aparece en el libro "Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell" que Whibley estrenó hace unas semanas. En dicha publicación, Deryck cuenta cómo Nori se convirtió en su mentor luego de interactuar tras un concierto de Treble Charger. En ese momento, Whibley era menor de edad y la diferencia de edad entre ambos músicos es de 18 años.

Nori terminó por convertirse en el mánager de Sum 41. De acuerdo con Whibley, Greig había solicitado el control total de la banda.

Con respecto al abuso, Whibley señaló que Nori le besó sin consentimiento cuando tenía 18 años de edad. A partir de ahí, el líder de Sum 41 acusa a su ex mánager de haber insistido en la relación queer entre ambos. Sin embargo, cuando Whibley decidió poner fin a la relación, Nori le llamó "homófobo".

La banda lo despidió en 2004, sin embargo, en los últimos momentos de trabajo, Deryck afirmó que el abuso verbal no paró y que constantemente intentó poner a los miembros de Sum 41 en su contra.

Nori ha negado las acusaciones y ha contratado a un abogado para llevar a cabo los procedimientos legales que sean necesarios.

Te puede interesar: Esto le pide Diego Luna al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB