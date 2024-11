Viven caos en la despedida a Silvia Pinal

Flores, rehiletes y muchos globos esperarán a Silvia Pinal en el homenaje de cuerpo presente que se realizará mañana en el Palacio de Bellas Artes. Al menos esa es la idea de sus hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, quienes ayer estuvieron en una agencia funeraria donde velaron los restos de la actriz.

“Estamos en eso ahorita porque queremos que haya mucha música, globos, sus rehiletes que tanto le gustaban, alcatraces, girasoles, bueno, todo lo que podamos llenarle de flores y de música y de alegría para despedirla con su público”, indicó Pasquel en un encuentro con la prensa.

Su mamá y estrella de la Época de Oro del Cine Mexicano gracias a filmes como “El inocente” y “Viridiana”, murió el jueves luego de padecer una infección de vías urinarias y por la cual fue internada hace una semana.

“Ella se fue en paz, ella se fue como una diva. Tuvo una vida espectacular que le agradezco porque la llevo en la sangre, todos llevamos su sangre, todos llevamos su casta, su fortaleza hasta el final siempre”, externó Alejandra.

Un campo de empujones

El exterior de la funeraria se convirtió en un campo de empujones y persecuciones de famosos que arribaron al lugar para dar sus condolencias a la familia. Los propios hijos de Pinal tuvieron que pedir, en conferencia de prensa, que se dejara de generar caos alrededor de ellos. Previamente, Luis Enrique, quien llegó en moto, había tardado 10 minutos en recorrer los 20 metros que separaban la avenida de la entrada del estacionamiento, por la insistencia para que hablara.

“Son momentos difíciles para nosotros, ya he sentido mucha violencia, no es posible que se nos echen encima del coche”, apuntó Alejandra en su oportunidad.

En medio del estrés, la actriz Leticia Calderón optó por bajarse del vehículo que la traía para evitar congestionamiento sobre la avenida que pasa frente a la funeraria y así atender a la prensa. “No vayamos a tener un accidente”, pidió. Recordó que a la “Chivis” la conoció en Miami y que le gustaba ir a comprar zapatos.

El actor Luis Gatica recordó que, gracias a Pinal, su papá, el cantante Lucho Gatica, llegó a México. “Ella estaba haciendo una película allá y la llevaron a verlo cantar. Cuando lo oyó, le dijo que tenía que ir a México. También fue testigo de mi boda, fue alguien que siempre tendió la mano”, recordó.

Marco Treviño y José Elías Moreno, líderes de las asociaciones nacionales de actores e intérpretes, respectivamente, así como María del Sol, Luz María Aguilar, Eugenia Cauduro y el empresario Rafael Herrerías fueron algunos de los que acudieron a la funeraria.

El homenaje en el Palacio de Bellas Artes a Silvia Pinal comenzará el día de mañana a las 11:00 horas y terminará, dicen, cuando lo considere el pueblo de México que la irá a despedir. Luego, el cuerpo de la diva regresará a la funeraria para ser cremado; de momento oficialmente se desconoce dónde serán colocadas sus cenizas.

Decenas de medios se concentraron en la funeraria para obtener la nota. EL UNIVERSAL

Celebran acercamiento de Frida Sofía con Ale Guzmán

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, acudió al funeral de su ex suegra Silvia Pinal, e indicó que ya está al tanto del acercamiento que se dio entre su primogénita y su madre, Alejandra Guzmán, situación que celebró.

Tras su ruptura, la relación entre Moctezuma y Guzmán siempre fue cordial, pues a pesar de separarse como pareja, se mantuvieron unidos por la crianza de la hija que tuvieron en común, Frida Sofía; ambos siempre acudieron a eventos como su primera comunión o sus cumpleaños. Por ello, no sorprendió que el padre de la joven se diera cita en las exequias la primera actriz.

Con su presencia, la prensa no dudó en preguntarle sobre el acercamiento que hubo entre Frida y Alejandra, luego de que Silvia Pinal, antes de fallecer, les solicita que se unieran.

Moctezuma mostró su gusto por lo acontecido, afirmando que el tiempo es efímero y hay que aprovecharlo lo más posible, por lo que espera que sí exista una reconciliación entre madre e hija. “Ojalá, porque la vida es muy corta, obviamente hablaron y en estos momentos hay que apoyarse y qué bueno que ya pudieron hacerlo, pero espero que ya tengan un acercamiento mucho más sólido”, precisó.

También expresó que no sabe, a ciencia cierta, si su hija se presentará en el homenaje que se le llevará a cabo hoy en Bellas Artes: “La verdad no sé, espero que así sea, pero no sé, no podría confirmar”.

