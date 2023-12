Vive la víspera de la Navidad con el estreno de "El Niñero"

Este 24 de diciembre a través de Netflix se estrenará la serie mexicana, “El Niñero”, una comedia familiar filmada en Guadalajara y protagonizada por Sandra Echeverría e Iván Amozurrutia, con quienes EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de conversar acerca de este proyecto que promete romance y diversión.

“Nos divertimos mucho, yo estaba un poco preocupada por irme a Guadalajara, por mi hijo, pero la verdad es que la pasamos bomba, terminé enamorada de la ciudad, de la gente, del clima y del lugar. Hicimos una gran familia, este es un proyecto que es una comedia romántica, es ligero y bonito. Además, los Sariñana son productores que llevan muchos años juntos y de verdad te tratan como familia, se preocupan de que tú estés bien, además cuidan a los niños muchísimo, de verdad que fue una producción de primer nivel y me siento muy afortunada de ser parte de esto”, dice Sandra, quien también resalta que para ella Iván ha sido un gran descubrimiento, “porque como niñero está espectacular”.

En ese sentido, él también comparte el gusto que le dio trabajar con Sandra, remarcando su gran trabajo como actriz. “A mí me sorprendió mucho el reparto, el crew y toda la producción de este proyecto, me llevo muchas historias muy bonitas, además, Guadalajara me encantó”.

Esta es una historia donde los roles de género están en el pasado, Sandra interpreta a una empresaria e Iván es un ranchero que se convierte en el niñero de sus hijos, pero en esta hazaña hay otros secretos que el público poco a poco irá descubriendo. “Por mi parte, ser un niñero, rompe con todas las norma en México, además Gabriel, es un ranchero, así que uno podría esperar cierta manera de comportarse, pero justo él rompe con eso, pues es una persona muy sensible que automáticamente conecta con los niños y comienza a tener una relación increíble con cada uno de ellos”, dice Iván.

También reitera Sandra que con este proyecto se trata de romper estereotipos. “De repente también es muy raro ver a una mujer que sale y se enamora de un hombre más chico, que es algo que ella no esperaba, pero que de repente la vida y el amor la sorprenden. Y al mismo tiempo ella quiere quedarse con el negocio del papá y debe demostrarle a él que una mujer también puede dirigir una empresa, cosa que también vemos mucho con las mujeres (en la parte laboral), tener que demostrar que una mujer puede con eso y más. Esta es una historia fuera de lo ordinario, muy diferente, muy auténtica y muy bonita”.

La primera temporada consta de 10 capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno y en el reparto están también Diana Bovio, José María Torre, Anthony Giuletti, Alexander Tavizon, Cassandra Iturralde, Moisés Arizmendi y Eugenio Montessoro. Los showrunners son Carolina Rivera y Fernando Sariñana, mientras que la producción es de La Granja TV Narrative. En tanto, la dirección es de Sebastian Sariñana, María Torres, Magaby García, José Ramón Chávez y Carlos González Sariñana.

SINOPSIS

“Jimena” (Sandra Echeverría) hace malabares para tratar de mantener su vida en orden. Entre criar a sus tres hijos, competir por la presidencia de la empresa y lidiar con su (casi) ex-marido (José María Torre), tiene las manos llenas. Entonces conocerá a “Gaby” (Iván Amozurrutia), un encantador ranchero que inesperadamente resulta ser el mejor niñero para sus hijos. Entre risas y enredos, “Gabriel” y “Jimena” se irán enamorando sin importarles los estereotipos sobre los roles de género.

FS