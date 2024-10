Acaba de salir el cartel del Vive Latino 2025. A través de un audio, la organización dio a conocer que este día se publicará el listado de artistas participantes, aunque no se especificó la hora. En redes sociales, los fanáticos se encuentran ansiosos a la espera de información especial al grado de que el tema se encuentra en tendencia en este momento.

La imagen del Vive Latino 25 muestra ondas de colores rojo, verde y azul sobre un fondo negro. Hace tres días se especificó que el festival se llevaría a cabo los días 15 y 16 de marzo del próximo año en el Estadio GNP, antes Foro Sol. Sin embargo, no se dio más información e incluso la publicación cuenta con un mensaje de complicidad:

"Shhhh… Esto queda entre nosotros. 25 de octubre, 25 años, #VL25"

Si bien aún no sale el cartel oficial, a través de la cuenta de SopitasFM el famoso Sr. Biyul que le canta, en las inmediaciones del Estadio GNP, a cada artista que se presenta en dicho espacio soltó un par de pistas que emocionaron a los fanáticos.

Esto fue lo que cantó:

Cómo te extraño Vive Latino ¿dónde estás? / en algún lugar de un gran país te encontrarás / Vive Latino te extraño más y más / Y estoy cayendo por una espiral / Vive Latino, divino, cómo yo te quiero a ti a la antigüita bonita. / ¡Vive Latino! Somewhere only we know!

#VL25 | ¡Adivina el lineup del @vivelatino con el señor de los conciertos! El Sr. Biyul nos dejó algunas pistas del cartel en este videito ����



¿Puedes identificar los actos a los que hace referencia? �� #ViveLatino #Conciertos #CiudadDeMéxico pic.twitter.com/OCmZ67XX0V— SopitasFM (@sopitasfm) October 25, 2024

Los fanáticos en redes sociales rápidamente descifraron que se trataría de Duncan Dhu (en algún lugar de un gran país), Porter (estoy cayendo por una espiral), Calibre 50 (a la antigüita) y Keane (Somewhere only we know). Quienes se convertirían en los primeros artistas develados del cartel.

A estos grupos se le sumaría Scorpions, quienes aparentemente se adelantaron al cartel y confirmaron su aparición en México a través de una publicación:

Mexico City we are ready to rock you like a hurricane!!! See you 15-16 de Marzo at the Vive Latino Festival. Tickets on sale 31 October at https://t.co/9ObA1Xjecm pic.twitter.com/AxaBrolTIX— Scorpions (@scorpions) October 25, 2024

Este es el cartel oficial

Minutos después, en la cuenta oficial del Vive Latino se develó un video que incluye el cartel completo del festival. Estos son los artistas participantes:

Dillom

Caifanes

Él mató a un policía motorizado

Duncan Dhu

Little Jesus

La Delio Valdez

Efecto pasillo

Siddhartha

Los Concorde

Raphael

Easykid

Jesse Baez

El gran silencio

Jay de la cueva

Mikel Izal

Scorpions

Clubz

The Guapos

Arde Bogotá

Molotov

Motel

Porter

Aterciopelados

Kany García

Ginebras

Keane

Leon Benavente

Lospetitfellas

Caloncho

K'Comixtles

Los planetas

Mon Laferte

Iseo & Dodosound

Los ezquizitos

División Minúscula

Kikuo

Robot95

La Lupita

Rüfüs du sol

Royal Republic

Eden Muñoz

Víctimas del doctor cerebro

Daniel me estás matando

Pressive

El Kuelgue

Foster the people

Ckovi

Vilma Palma e Vampiros

Sepultura

Drims

Alto grado

Usted Señálemelo

Los Ángeles Azules

Midnight generation

Astropical

La santísima volador

Meme del Real

Happy Fi

Zoé

Draco Rosa

Nortec: Bostich + Fussible

Cuarteto de nos

El haragán y compañía

