Vive Latino 2025: Dónde ver EN VIVO la transmisión del festival

Uno de los festivales más aclamados por público mexicano está a punto de abrir sus puertas para celebrar una nueva edición especial en conmemoración a sus 25 años de aniversario, el festival Vive Latino se prepara para ofrecer una experiencia memorable de la mano de los artistas más grandes del momento.

Te puede interesar: Vive Latino: MAPA de estacionamientos para el festival y cómo llegar

La cita para este macro evento tendrá lugar los días 15 y 16 de este mes de marzo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde artistas como Foster the People, Caifanes, Mon Laferte, Molotov y más tomarán los escenarios para ofrecer una velada única.

De acuerdo con la organización del festival Vive Latino, todos los actos tendrán lugar por la tarde, siendo entre las 13:50 y 14:00 horas que arrancaran los primeros ponentes del día , mientras que los headliners del cartel, como es usual en eventos similares, cerraran la noche alrededor de la 1:00 y 2:00 de la mañana.

La distribución exacta de los escenarios y horarios que se le asigna a cada artista ya se encuentra disponible en las redes sociales del festival, por lo que puedes utilizar este recurso visual para ayudarte a identificar dónde estarán las celebridades de tu preferencia.

A su vez, esta celebración coincide con uno de los descansos oficiales de México, por lo que los asistentes tendrán la oportunidad de recibir tiempo extra de relajación después de dicha fiesta.

¿Dónde ver la transmisión del Vive Latino?

En caso de que no puedas asistir, pero no te quieres perder ni un minuto de las increíbles puestas en escena que tendrá el festival Vive Latino, no te preocupes porque existe otra manera distinta de gozar de lo mejor de la música nacional e internacional.

Una de las plataformas de streaming más populares del mundo será la encargada de transmitir en tiempo real todo lo que sucederá en el recinto.

Será por Amazon Prime Video que podrás disfrutar del festival cultural iberoamericano en todo su esplendor a las 16:30 horas, y no suficiente con eso, el sitió también otorgará la oportunidad de visualizar entrevistas exclusivas de algunos de los cantantes y bandas que se presentarán.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP