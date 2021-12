La emoción por ver la nueva película de "Spider-Man: No Way Home" no deja fuera a nadie, ya que el conocido superhéroe araña tiene también a grandes celebridades entre sus filas de fanáticos.

INSTAGRAM/@nodal

Uno de ellos es Christian Nodal, quien aprovechó un espacio en su agenda para vestirse como "El Hombre Araña" e ir ver con su novia Belinda la tercera parte de esta franquicia. "Adivinen a donde voy… la mejor pareja por los siglos de los siglos amén @belindapop", escribió en una de sus historias donde se le ve caracterizado como el superhéroe.

Nodal confesó que esta sería la primera vez que iría al cine con Belinda. "Nuestra primera vez en un cine", escribió Nodal en otra imagen en donde se le ve acompañado de la actriz, quien posó al puro estilo Spider-Man.

INSTAGRAM/@nodal

El regreso de Spider-Man, dos años después de "Far from Home" y con la pandemia de por medio, ha supuesto la vuelta de las grandes taquillas. En menos de una semana ha recaudado 600 millones de dólares, lo que la sitúa como el tercer mejor estreno internacional de la historia.

Un dato positivo aunque al mismo tiempo su apabullante éxito ha hundido al resto de estrenos navideños. "No Way Home" es una película llena de sorpresas y apariciones estelares en la que han colaborado Disney y Sony –años atrás enfrentados por los derechos de los superhéroes de Marvel-, lo que ha permitido la aparición de Dr Strange (Benedict Cumberbatch) junto a Spider-Man (Tom Holland), acompañado de nuevo por M.J. (Zendaya), en una espectacular puesta en escena que ha entusiasmado a los fans.

AF