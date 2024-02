Después de un mes de la gran polémica por los revendedores de Costco que acabaron con las roscas de reyes, una vez más volvieron a dar de qué hablar, pues mediante redes sociales se hizo viral un vídeo en dónde se ve a un grupo de personas acaparando todos los ramos de flores disponibles con motivo al 14 de febrero.

El clip ya cuenta con más de 300 mil reproducciones y se puede observar cómo las personas tratan de tomar la mayor cantidad de ramos, incluso hay varios que llevan carritos para conseguir aún más unidades, generando opiniones divinidades entre los usuarios de redes sociales.

“Antes Costco se me hacía de gente finoli, ahora no se que pensar”, “Y se les van a quedar como las roscas”, “se pasa la gente..aqui en USA ponen límite por persona para que no pase eso y toda la gente pueda comprar”, “Antes eran pasteles, luego roscas ....ahora flores??”, son opiniones que se pueden leer en los comentarios del vídeo.

¿Cuánto cuestan los ramos de Costco?

El día del amor y la amistad está muy cerca y por ello Costco puso a la venta los diferentes ramos de flores, los cuales, de acuerdo con la página oficial de la tienda, tienen un costo aproximado de 599 a 799 pesos.

Las polémicas de los revendedores de Costco

Las personas que se dedican a la reventa de los productos han sido blanco de críticas durante mucho tiempo, pues a pesar de que antes era una actividad que pasaba desapercibida, los problemas comenzaron cuando hubo más personas revendiendo y los productos, en su mayoría postres, comenzaron a ser escasos en las tiendas, por lo que la única opción de conseguir era con los revendedores, quienes aumentaron los precios respecto al valor original, causando molestia en los clientes.

Esta misma situación se presentó durante la venta de roscas de reyes, pues los revendedores compraban grandes cantidades, dejando sin opción a las personas que comprarían pocas piezas.

