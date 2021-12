Viral: Lucía Méndez confunde la uva tempranillo con beber “tempranillo” y desata memes

El hashtag "#Tempranillo" rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter, y todo debido a la actriz y cantante Lucía Méndez, quien desató los memes y risas luego de que internautas recuperaran el fragmento de una entrevista que dio donde aparentemente confundió la uva tempranillo con con beber “tempranillo”.

El video difundido en redes corresponde a una charla que Méndez sostuvo con la periodista de espectáculos Matilde Obregón; durante la entrevista, la intérprete narró cómo enfrentó la pandemia de COVID-19 desde su casa.

Esto podría ser parte de The Office ������



pic.twitter.com/OouHlocPF4 — Diego Alfaro (@DieAlfaro) December 2, 2021

En un momento de la plática, Lucía Méndez comentó que cuando inició la emergencia sanitaria por coronavirus en México recurrió a una bicicleta estática para seguir con sus rutinas de ejercicio y estaba un poco triste por no poder visitar a sus amigos y familiares.

“Me asomo por el ventanal de mi comedor y veo a México vacío, sin nadie, un día medio nublado y ¡ay comadre!, que me pongo un cuete de buro”, se escucha. “Tú sabes que yo no tomo. Empecé a tomar como tres, cuatro copas de vino tinto: 'Un vinito tinto y ahorita me pongo hasta atrás' ”, continuó.

Lucía Méndez prosiguió con su relato y mencionó que el vino que tomó fue un regalo que le hizo una de sus amigas: “Un vinito muy bueno que me regaló una amiga que es una mujer catadora de vinos increíble y a mí me regaló el vino. Sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte, porque es así como yo me emborracho, cuando el alcohol no me sabe a alcohol; y me sabía muy a uva porque era un vino muy joven. Ella me explicó que cuando la uva es joven es menos fuerte”, dijo.

Matilde Obregón la interrumpió para señalar que posiblemente se trataba de un “tempranillo”, un vino elaborado con la uva de cepa española que se caracteriza por ser amable y sedoso al palada; sin embargo, la actriz no lo entendió de esa manera y confundió el nombre de la fruta con la manera de nombrar un espacio temporal del día.

“Era un tempranillo de seguro”, comentó la periodista. “Sí, eran como las 11 de la mañana y dije no, dale, dale, dale. Entonces ya medio jarra me paré y dije: 'Tengo que hacer algo por México' ”. siguió.

Tanto Lucía Méndez como Matilde Obregón siguieron con la entrevista como si nada. A pesar de que la charla ya tiene tiempo que se realizó, recientemente se ha recuperado el fragmento de la confusión y lo viralizaron en redes.

JM