La película Deadpool & Wolverine llegó a las salas de cine mexicanas el pasado 25 de julio con gran éxito entre los fans del universo de Marvel y del público en general. La popularidad de la cinta y en especial de los personajes interpretados por Hugh Jackman y Ryan Reynolds ha sido tanta que incluso se han vuelto tendencia en las redes sociales a raíz del singular número en el que Wade Winston Wilson aparece bailando el tema “Bye, bye, bye” de NSYNC.

Sin embargo, la popularidad de los personajes no ha parado ahí, sino que también se ha apoderado del espíritu de tus fans llevándolos a asistir a las salas de cine vestidos como sus personajes. Uno de ellos, es este empleado de Cinépolis, quien decidió colocarse una máscara de Deadpool para compartir indicaciones a los asistentes y así pudieran abandonar la sala de cine en la que se encontraban por la salida correcta.

Con una actitud divertida y con dos escobas a su espalda simulando las katanas de Deadpool, el empleado se dirigió a los asistentes con las siguientes palabras: