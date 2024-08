La reciente confrontación en cines entre Deadpool y Wolverine en la película "Deadpool 3", ahora en cartelera, emocionó a muchos fans. Por ello es el momento perfecto para sumergirte en el pasado de estos personajes, al tiempo que recordamos otros filmes del universo Marvel.

El personaje de Wolverine, Interpretado por Hugh Jackman, ha tenido varias apariciones en el cine, desde que comenzó con "X-Men", en el 2000, que aparentemente había culminado con su final heroico en "Logan" (2017) , cintas donde hemos visto al mutante de garras de adamantium enfrentar múltiples desafíos en películas clave como "X-Men: days of future past" (2014) y "The Wolverine" (2013), que exploran su lucha interna con su identidad y pasado oscuro.

Deadpool, el irreverente mercenario interpretado por Ryan Reynolds, ha refrescado al universo Marvel desde su cinta "Deadpool" , estrenada en 2016, gracias a su humor sarcástico, que lo ha convertido en uno de los pocos personajes capaces de romper la cuarta pared. Su cinta origen y su secuela, "Deadpool 2" (2018), lo han catapultado como favorito de los fans.

Pero no es la primera vez que Deadpool y Wolverine se encuentran. Hay que recordar la película "X-Men origins: Wolverine" (2009), donde vimos una versión joven de Deadpool antes de su transformación definitiva. Y, como ellos, ha habido otros encuentros famosos entre superhéroes, como los siguientes:

-Iron Man y Capitán América en "Captain America: Civil War" (2016). Uno de los enfrentamientos más épicos del UCM (Universo cinematográfico de Marvel) se dio en "Captain America: civil war", filme en donde Tony Stark (Iron Man) y Steve Rogers (Captain America) se encuentran en lados opuestos de un conflicto ideológico sobre la regulación de los superhéroes, lo que los lleva a una larga batalla entre Vengadores.

-Thor y Hulk en "Thor: Ragnarok" (2017) . En "Thor: Ragnarok", Thor se encuentra inesperadamente con Hulk en el planeta Sakaar, lugar en donde podemos verlos pelear en la arena de gladiadores y, posteriormente, desarrollar una amistad para poder escapar y salvar Asgard, el mundo de Thor.

-Spider-Man y Doctor Strange en "Spider-Man: no way home" (2021). En "Spider-Man: no way home" , Peter Parker (Spider-Man, interpretado por Tom Holland) busca la ayuda del Doctor Strange para alterar la realidad y hacer que todos olviden su identidad secreta, la cual revelada por el villano Misterio en la anterior película, encuentro que los lleva a una serie de eventos que abren el multiverso, trayendo consigo a personajes de diferentes dimensiones como el esperado regreso de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield), creando así uno de los eventos más épicos en la historia del UCM.

-Guardianes de la Galaxy y Thor en "Avengers: infinity war" (2018). El encuentro entre los Guardianes de la Galaxia y Thor en "Avengers: infinity war" resulta crucial para enfrentar a Thanos y evitar la destrucción del universo, ya que la hija adoptiva del villano (Gamora, de los Guardianes), guarda una estrecha relación en la resolución de la batalla que definirá el rumbo de la humanidad y los héroes.

Disponibles en: Disney +

