Una ciudadana estadounidense, identificada como April Martinson, fue despedida de su trabajo tras la difusión de un video en su cuenta de TikTok (@Hot_Take_Melody), en el que hacía comentarios burlones sobre las deportaciones masivas de migrantes indocumentados implementadas por la administración de Donald Trump.

En la grabación, Martinson manifestó su apoyo a la separación de familias migrantes y expresó que le resultaba "divertido" ver cómo eran expulsados del país. Además, afirmó que no le generaba ninguna preocupación el hecho de que niños nacidos en Estados Unidos crecieran sin sus padres debido a la deportación de estos, sugiriendo que los menores deberían marcharse con ellos.

“No me importa que las familias estén separadas. Si alguien está siendo deportado, en realidad lo encuentro gracioso, me consuela mucho. No siento ninguna simpatía por tu hijo, que podría crecer sin un padre porque fue enviado de vuelta a México o a otro lugar. Quiero decir, eres libre de irte con ellos”, declaró Martinson en el video.

Uno de los aspectos más polémicos de sus declaraciones fue que se refirió a los migrantes como "subhumanos" y se mofó de las personas que compartían en redes sociales videos llorando por la difícil situación que atravesaban tras la reelección de Trump.

"No tengo ninguna simpatía por los videos que están haciendo con sus lagrimitas, me vale. De hecho, me estoy riendo de ustedes, que están sentados allí llorando por atención. Los veo como subhumanos", afirmó la creadora de contenido.

Descubren su identidad y pierde su empleo

Aunque la mujer utilizaba un alias en sus publicaciones, algunos usuarios lograron identificarla y vincularla con la empresa Bidadoo. De inmediato, comenzaron a etiquetar a la compañía en diferentes publicaciones para que tomara conocimiento de la situación.

Ante la presión en redes sociales, Bidadoo emitió un comunicado oficial en el que dejó en claro que las opiniones de Martinson no representaban los valores de la empresa y confirmó que había sido despedida. Además, informaron que notificaron al FBI sobre el caso para evaluar cualquier posible riesgo o amenaza.

“Podemos asegurarle que estas opiniones personales no reflejan los pensamientos o valores que nos esforzamos por mantener como empresa. Hemos tomado medidas decisivas. Se ha informado del incidente a la policía y al FBI para que vigilen y aborden cualquier riesgo o amenaza potencial. Se ha contactado a la persona involucrada y ya no está en Bidadoo”, se lee en el comunicado de la compañía.

