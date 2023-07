Didi es uno de los servicios de transporte más utilizados en México, por lo que muchas personas vieron una oportunidad de trabajo como conductor en la plataforma gracias a la alta demanda de usuarios que existe actualmente, pero hay otra parte que no tiene la confianza en ese empleo porque no sabe cuánto dinero se puede generar.

La usuaria en TikTok, @karlachangv, compartió un vídeo en donde muestra la ganancia generada en una semana de trabajo, en dónde completó un total de 187 viajes y generó $10,102 pesos, aproximadamente $191 pesos por hora. En siete días de trabajó recorrió más de mil kilómetros.

Como es de costumbre en las redes sociales, el vídeo generó opiniones divididas que los usuarios expresaron a través de los comentarios.

“Obviamente que para mantener a una familia no sale, pero para uno solito sin mucha responsabilidad ufffff”, “Obviamente que para mantener a una familia no sale, pero para uno solito sin mucha responsabilidad ufffff”, “Efectivamente eso es neto, solo restaría quitarle gasolina y quizás autolavados. Mis respetos yo no paso de 60 viajes a la semana”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el vídeo original.

¿Cómo ser conductor de Didi?

Para conducir en la plataforma y poder generar ingresos extra, tendrás que cumplir con una serie de requisitos.

Identificación oficial (INE/IFE)

Licencia de conducir

Tarjeta de circulación

Póliza de seguro del auto

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Carta de no antecedentes penales (CNAP)

Además deberás completar el registro que puedes encontrar en la página de Didi.

JV